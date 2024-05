DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Hongkong sehr fest

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben sich am Donnerstag uneinheitlich gezeigt. Am Vortag hatten viele Handelsplätze wegen des Mai-Feiertags geschlossen. An der Börse in Schanghai findet noch bis Ende der Woche kein Handel statt. Von der Wall Street kamen zurückhaltende Impulse, nachdem die US-Notenbank den Leitzins angesichts der hartnäckigen Inflation wie erwartet unverändert gelassen hatte. Fed-Chairman Jerome Powell deutete aber an, dass er eine Zinssenkung in diesem Jahr für keine sichere Sache halte, eine Zinsanhebung aber eher wenig wahrscheinlich sei.

In Tokio gab der Nikkei-225 um 0,1 Prozent auf 38.236 Punkte nach - belastet von Automobil- und Elektronikwerten. Der japanische Leitindex erholte sich damit aber wieder von deutlicheren Abgaben zu Handelsbeginn. Belastet wurde der Index zunächst von einer temporär deutlichen Aufwertung der japanischen Währung. Ein starker Yen geht zu Lasten der japanischen Exportwerte, deren Produkte auf den Weltmärkten dadurch teurer werden. Doch zuletzt kam der Yen wieder deutlicher zurück.

Japan dürfte Yen gestützt haben

Am Markt wurde spekuliert, dass die japanischen Währungshüter am Devisenmarkt interveniert haben, um die Talfahrt der japanischen Währung zu stoppen. Die starke Bewegung "riecht nach Intervention", so Marc Chandler, Managing Director bei Bannockburn Global Forex. Sumitomo Corp legten um 4,4 Prozent nach einem äußerst optimistischen Gewinnausblick und der Bekanntgabe eines Aktienrückkaufs zu. Nach Vorlage von Geschäftszahlen sanken Mitsubishi Corp um 0,4 Prozent.

In Hongkong stieg der Hang-Seng-Index kräftig um 2,4 Prozent im späten Handel. In China wurden weitere Beschränkungen des Immobilienmarktes gelockert, entsprechend fest präsentierten sich die Sektorwerte: Longfor kletterten um 7,1 Prozent und China Resources um 4,2 Prozent.

In Südkorea gab der Kospi indessen um 0,3 Prozent nach. Etwas gebremst wurde die Abwärtsdynamik durch Inflationsdaten, die unterhalb der Markterwartung ausfielen. Damit blieben Zinssenkungsfantasien am Leben, hieß es. Im Finanzsektor ging es daher nach den jüngsten Aufschlägen abwärts, KB Financial Group ermäßigten sich um 4,4 Prozent.

An der Börse in Sydney rückte der S&P/ASX-200 nach den deutlichen Vortagesabgaben um 0,2 Prozent vor. Hier hatten Zinserhöhungsspekulationen zur Wochenmitte belastet. Gestützt wurde der Markt nun von den Schwergewichten - vor allem aus dem Finanzsektor (+0,7%) und dem Rohstoffsegment (+0,4%). National Australia Bank zogen um 1,5 Prozent an, die Bank hatten ihren Aktienrückkauf erweitert.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.587,00 +0,2% -0,1% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 38.236,07 -0,1% +14,4% 08:00 Kospi (Seoul) 2.683,65 -0,3% +1,1% 08:00 Schanghai-Comp. Feiertag Hang-Seng (Hongk.) 18.192,41 +2,4% +4,2% 10:00 Taiex (Taiwan) 20.222,44 -0,9% +12,8% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.288,65 -0,1% +1,6% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.580,21 +0,3% +8,3% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 12:17 Uhr % YTD EUR/USD 1,0722 +0,1% 1,0710 1,0668 -2,9% EUR/JPY 166,53 +0,6% 165,61 168,44 +7,0% EUR/GBP 0,8553 +0,0% 0,8551 0,8544 -1,4% GBP/USD 1,2535 +0,1% 1,2523 1,2485 -1,5% USD/JPY 155,38 +0,5% 154,56 157,90 +10,3% USD/KRW 1.375,91 -0,8% 1.387,02 1.387,02 +6,0% USD/CNY 7,0863 -2,1% 7,2411 7,2411 -0,2% USD/CNH 7,2257 -0,1% 7,2339 7,2448 +2,0% USD/HKD 7,8169 -0,1% 7,8231 7,8236 +0,1% AUD/USD 0,6543 +0,3% 0,6525 0,6481 -3,9% NZD/USD 0,5942 +0,3% 0,5925 0,5890 -6,0% Bitcoin BTC/USD 57.713,48 -0,2% 57.835,95 56.954,29 +32,5% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,55 79 +0,7% +0,55 +9,7% Brent/ICE 84,05 83,44 +0,7% +0,61 +9,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.311,26 2.319,22 -0,3% -7,96 +12,1% Silber (Spot) 26,52 26,66 -0,5% -0,14 +11,6% Platin (Spot) 960,06 954,70 +0,6% +5,36 -3,2% Kupfer-Future 4,57 4,55 +0,3% +0,01 +16,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

