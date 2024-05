Dortmund (ots) -Höchste Qualität in der Lehre, engagierte Dozenten auch in der angewandten Forschung, erfolgreiche Kooperationen mit Unternehmen und internationalen Hochschulen sowie sehr gute Berufseinstiegschancen für Absolventen - das sind zentrale Voraussetzungen für die renommierte AACSB Akkreditierung. Die International School of Management (ISM) hat darauf jahrelang hingearbeitet. Jetzt hat sie das wichtige Gütesiegel erhalten - als aktuell einzige unter den privaten Fachhochschulen in Deutschland.Die Abkürzung steht für Association to Advance Collegiate Schools of Business. Sie hat sich in der Welt den Ruf als führende Akkreditierungsgesellschaft erworben. Ihre Standards sind anspruchsvoll. Es dauert in der Regel mehrere Jahre, um das Siegel zu erhalten - entsprechend selten wird es vergeben. Bis zur finalen Prüfung sind unterschiedliche Zwischenschritte erfolgreich zu bewältigen. Weltweit haben ca. sechs Prozent aller Business Schools dieses Siegel, in Deutschland sind es derzeit gut ein Dutzend Hochschulen. Die ISM hat es nun geschafft. "Ein neuer Meilenstein ist erreicht", sagt Hochschulpräsident Prof. Dr. Ingo Böckenholt: "Es ist die derzeit international am höchsten angesehene Akkreditierung für eine Businesshochschule. Dieses Siegel ist eine Bestätigung der hohen Qualität unserer Studiengänge."Das AACSB-Siegel bescheinigt der ISM Exzellenz in Forschung und Lehre. Es bezieht auch studentische Bewertungen ein. "Für international orientierte Studierende bietet die AACSB Akkreditierung einen enormen Mehrwert als Qualitätsnachweis ihres Studiums, unabhängig davon, ob sie ihre Laufbahn nach Europa, in die USA oder nach Asien führt," hebt der ISM-Präsident hervor. Nina Weidemann, leitende Studienberaterin am Campus München, weiß aus der Beratungsperspektive: "Interessenten aus dem Ausland wollen oft wissen, wie die Hochschule akkreditiert ist und ob die Abschlüsse international anerkannt werden. Das AACSB Siegel ist dafür einer der besten Garanten."Böckenholt, zugleich Geschäftsführer der privaten Wirtschaftshochschule, schätzt die Strahlkraft des neuen Siegels entsprechend hoch ein: "Es ist eine Bestätigung für unsere kontinuierlich ausgeweitete weltweite Zusammenarbeit." In gut drei Jahrzehnten hat die ISM ein Netzwerk von rund 190 Partnerhochschulen weltweit aufgebaut.Harvard, Yale, Berkeley waren Gründungsmitglieder von AACSBDie AACSB entstand als global tätige gemeinnützige Organisation 1916. Gründungsmitglieder waren z. B. Top-Universitäten wie Harvard, Yale und Berkeley. Seit Ende der 1990er Jahre werden die Akkreditierungen auch außerhalb der USA ausgestellt. Die AACSB-Akkreditierung ist an mehrere Qualitätskriterien geknüpft. Geprüft werden Studieninhalte, Unterrichtsmethodik, Qualität der Dozenten, Studierendenbetreuung sowie Forschungsaktivitäten. Aber auch Infrastruktur, die Nähe zur Unternehmenspraxis, der Übergang ins Berufsleben sowie die gelebte Internationalität werden unter die Lupe genommen.Das erworbene Siegel ist für den ISM Präsidenten "ein weiterer herausragender Anlass, um unserem gesamten Hochschulteam sowie unseren Partnern für den konstanten Einsatz zu danken. Unser Qualitätsanspruch war von Anfang an Basis unserer gemeinschaftlichen Arbeit an allen sieben ISM-Hochschulstandorten in Deutschland sowie im ISM Fernstudium - und das seit fast 35 Jahren."Hintergrund:Die International School of Management (ISM) ist eine staatlich anerkannte, private Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft und zählt zu den führenden privaten Hochschulen in Deutschland. An Standorten in Dortmund, Frankfurt/Main, München, Hamburg, Köln, Stuttgart und Berlin wird in kompakten und anwendungsbezogenen Studiengängen der Führungsnachwuchs für international orientierte Wirtschaftsunternehmen ausgebildet. Zum Studienangebot gehören Vollzeit-Programme, berufsbegleitende und duale Studiengänge sowie das komplett digitale Fernstudium. In Hochschulrankings ist die ISM mit hoher Lehrqualität, Internationalität und Praxisbezug regelmäßig auf den vordersten Plätzen gelistet. Das internationale Netzwerk umfasst rund 190 Partnerhochschulen.Pressekontakt:Dr. Karla SponarHead of CommunicationsISM International School of Management GmbH - GemeinnützigeGesellschaftOtto-Hahn-Straße 19D-44227 DortmundFon: +49 221.27 09 95-56presse@ism.demaxie.strate@ism.deOriginal-Content von: International School of Management (ISM), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70776/5770370