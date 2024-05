Sitka Gold - Neues Yukon-Bohrprogramm beginnt mit 191 Metern mit 1,16 g/t Gold!

Anzeige / Werbung

Verheißungsvoller Beginn für das neue Bohrprogramm von Sitka Gold!

Die kanadische Sitka Gold (WKN A2JG70 / TSXV SIG) gehörte auch schon vor der aktuellen Goldpreisrallye zu den wenigen Goldexplorern, die auf Jahressicht einen stetigen Kursanstieg und zuletzt sogar ein 52-Wochenhoch verzeichnen konnten. Vor allem das RC Gold-Projekt des Unternehmens im Yukon, das auch nach einer ersten Ressourcenschätzung noch über immenses Potenzial verfügt, steht dabei im Vordergrund. Und genau von dort, meldete Sitka jetzt einmal mehr hervorragende Bohrergebnisse!

Da RC Gold im Gegensatz zu vielen anderen Explorationsprojekten im Yukon das ganze Jahr über erreicht werden kann, hat die Gesellschaft von CEO Cor Coe dort 2024 bereits ein Winterprogramm laufen, das Sitka jetzt den ersten Bohrerfolg südlich der Goldressource der Blackjack-Lagerstätte beschert.

Dort stieß man nämlich mit Bohrloch 57 auf 191,0 Meter mit durchschnittlich 1,16 g/ Gold, in denen ein Abschnitt von 11 Metern mit 5,80 g/t Gold sowie ein Intervall von 89 Metern mit 2,03 g/t Gold enthalten waren! Über einen Abschnitt von 2,0 Metern war sogar Goldvererzung mit 21,20 g/t Gold zu beobachten.

Damit hat Sitka ein erstes Ziel der diesjährigen Bohrarbeiten erreicht und bestätigt, dass sich starke Goldvererzung auch 175 Meter unterhalb und 45 Meter südöstlich von Bohrloch 47 fortsetzt. Diese im September 2023 gemeldete Bohrung ist die bislang erfolgreichste auf RC Gold und erbrachte 219,0 Meter mit 1,34 g/t Gold, darunter 124,8 Meter mit 2,01 g/t Gold und 55,0 Meter mit 3,11 g/t Gold.

Aggressive Erweiterungsbohrung zeigt Potenzial auf

Sitka-CEO Cor Coe führt dazu aus, dass das neueste Bohrloch, eine seiner Aussage nach "aggressive" Erweiterungsbohrung, das Potenzial des Gebiets auf weitere, hochgradigere Goldvererzung in größerem Volumen demonstriert, gleichzeitig aber auch aufzeigt, dass die durchgehende Goldvererzung nicht nur im intrusiven Gesteinssystem auftritt, sondern auch in den Metasedimenten. Das, so Coe, werde letztendlich zu einem sehr großen Goldvorkommen innerhalb der Gruppierung von Intrusivgestein und den umgebenden Metasedimenten beitragen, die den Clear Creek Intrusive Complex bilden.

Das Unternehmen und sicherlich seine Aktionäre ebenfalls warten jetzt gespannt auf die Ergebnisse von Bohrloch 58. Dies war an einem Standort rund 70 Meter nördlich von Bohrung 57 abgeteuft worden und erreichte eine Länge von 535, 9 Metern. Die Bohrkerne wurden protokolliert, beprobt und sind bereits im Labor eingereicht worden.

Fazit: Bohrloch 57 ist die erste Bohrung eines auf insgesamt 15.000 Meter ausgelegten Bohrprogramms auf RC Gold. Mit diesem will Sitka Ziele innerhalb des reich mit Gold bestückten Clear Creek-Intrusivkomplexes genauer definieren und erweitern, in dem die Lagerstätten Blackjack und Eiger liegen, die beide in alle Richtungen offen sind. Zusätzlich sollen weitere besonders aussichtsreiche, bohrbereite Ziele auf dem Projektgebiet untersucht werden. Angesichts der heute präsentierten Ergebnisse kann man unserer Ansicht nach mit Fug und Recht sagen, dass Sitkas Bohrprogramm verheißungsvoll begonnen hat! Sollten sich die Ergebnisse fortsetzen, dürfte das unserer Ansicht nach auch die positive Kursentwicklung tun. (Natürlich bleibt Sitka wie alle Explorationsgesellschaften trotzdem weiterhin eine riskante Spekulation.)

