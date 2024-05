© Foto: ZUMAPRESS.com | Armando L. Sanchez - picture alliance



Leerverkäufer dürften am Donnerstag in der Aktie von Carvana vor einer Katastrophe stehen. Das Unternehmen hat bessere Quartalszahlen als erwartet präsentiert.Short-Seller stehen am Donnerstag vor einer Katastrophe Mit einer Leerverkaufsquote von fast 30 Prozent ist Carvana aktuell eine der am stärksten geshorteten Aktien am US-Markt. Der Gebrauchtwagenhändler galt nach einem Boom während der Corona-Pandemie als Pleitekandidat - diese Hoffnungen haben sich aus Sicht der Short-Seller bislang aber nicht erfüllt. Im Gegenteil: Die Aktie hat sich in den vergangenen 12 Monaten um über 1.150 Prozent gesteigert und lässt damit selbst die Performance von Überfliegern wie Nvidia und Super Micro …