Klagenfurt (ots) -Die Feiertage im Mai bieten sich perfekt für ein verlängertes Urlaubs-Wochenende anDie warmen Sonnenstrahlen des Frühlings haben endgültig Einzug gehalten, und mit den verlängerten Wochenenden im Mai stehen nun mehrere perfekte Gelegenheiten bevor, um die Schönheit Kärntens mit einem Kurzurlaub in all ihrer Pracht zu erleben. Mit einer Vielzahl von Aktivitäten und Veranstaltungen bietet Kärnten unvergessliche Erlebnisse für jeden Geschmack.Die verlängerten Wochenenden im Mai bieten eine unschlagbare Möglichkeit mit wenigen Urlaubstagen viele freie Tage zu genießen und dadurch eine maximale Erholung zu erreichen. Von entspannten Stunden am Seeufer bis hin zu sportlichen Freizeitmöglichkeiten oder kulinarischen Highlights - die Schönheit und Vielfalt Kärntens hat schon im Frühling für jeden Urlaubsgast etwas zu bieten.Dazu Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung: "Dass ein Kurzurlaub im Mai immer mehr geschätzt wird, geht aus unserer Statistik hervor. Vergleicht man die Vorsaison (Mai + Juni) von 2013 mit 2023, so konnten wir eine Steigerung der Übernachtungszahlen von über 20% erreichen. Die Top-Aktivitäten in der Vorsaison in Kärnten sind das Schwimmen/Baden, das Wandern und das Radfahren. 43% der Gäste geben an, dass das Rad ein wichtiger Bestandteil des Frühlingsurlaubes in Kärnten ist, hingegen greifen nur 29% der Gäste in den anderen Bundesländern (ohne Wien) während ihres Urlaubes zum Fahrrad."Der "Kärntner Radfrühling"Radfahren hat im Frühling seinen eigenen Zauber. In Kärnten umso mehr, als dass das ganze Land sprichwörtlich wie geschaffen dafür ist, es auf zwei Rädern zu erkunden. Der Königsweg unter den Radstrecken Kärntens ist ohne Zweifel der Drauradweg. Als Begleitroute entlang der Drau führt er von Osttirol bis nach Kroatien und durchquert dabei Kärnten auf einer Länge von 220 Kilometern. Er ist in beide Richtungen bestens beschildert und aufgrund seiner Streckenführung durch großteils flaches Terrain absolut tauglich für Familien, Senioren und alle, die erst wieder ein wenig Fahrradfitness aufbauen wollen.In Kärnten lockt natürlich auch immer der Blick auf glitzernde, warme Seen. Genau dafür wurde die "Kärnten Seen-Schleife" erfunden: Auf einer Länge von 420 Kilometer führt sie in Form einer liegenden Acht vorbei an 20 der schönsten Kärntner Seen und Flüsse und hält immer wieder wundervolle Aussichtsplätze zum Verweilen bereit. Vor allem bietet sich entlang der Strecke auch immer mal wieder die Chance auf eine schnelle Abkühlung in einem der Badeseen, welche im Frühling schon badetaugliche Temperaturen aufweisen. Einige Strandbäder am Wörthersee, Faaker See oder Längsee haben bereits ab Anfang Mai geöffnet, die freien Seezugänge sind jederzeit zugänglich.Groß ist auch die Auswahl für Mountainbiker: 3800 Kilometer legalisierte Bikestrecken und dutzende Trails - darunter der weltweit längste Flow-Country-Trail in Bad Kleinkirchheim - machen Kärnten zu einem Sehnsuchtsort für alle Radler, die der Berg ruft.Wer lieber wandert ist im Frühling auf den Slow Trails genau richtig, um wieder etwas Kondition aufzubauen. Die entspannten Wanderwege in der Nähe der Kärntner Seen sind maximal zehn Kilometer lang und mit nicht mehr als 300 Höhenmetern angelegt. Jeder der 20 Slow Trails hat seinen eigenen Charakter, seine eigene Geschichte - mal mystisch verwunschen, mal mit architektonisch spannenden Elementen, mal mit umwerfenden Weitblicken.Auf alle Golfspieler warten in Kärnten 12 Golfplätze (https://www.kaernten.at/golf/golfanlagen/) - jeder mit seiner Besonderheit und besonderen Herausforderung. Ein Hit in Sachen Golf ist die grenzüberschreitende Alpe-Adria-Golf Card (https://golf.kaernten.at/alpe-adria-golf-card/), bei der rund 20 der schönsten Plätze in Kärnten, Slowenien und Italien zum einheitlichen Preis bespielt werden können. Wer in Kärnten doch lieber seine Tennisleidenschaftausleben möchte, findet unzählige Plätze quer durch Kärnten, manche in bester Lage direkt an einem der wunderschönen Kärntner Badeseen.Kulinarische Veranstaltungen (https://www.kaernten.at/kulinarik/) wie die See.Ess.Spiele rund um den Wörthersee (01.-12. Mai), die Mostbarkeiten in St. Paul im Lavanttal (4.-5. Mai), der Küchenkult in Villach (24.05.-28.06.) oder das Gailtaler Speckfest (31.05.-02.06.) sowie viele weitere regionale Märkte laden die Gäste im Frühling ein, die Kärntner Alpen-Adria-Kulinarik zu erleben.Schon die Anreise wird zum Urlaubserlebnis: Über die Großglockner Hochalpenstraße in den Kärnten UrlaubAufgrund der Tunnelsanierungsarbeiten auf der A10 (Tauernautobahn) ist in der zweiten Bauphase bis Juni 2024 eine Tunnelröhre gesperrt, in der zweiten Röhre herrscht Gegenverkehr. Die Großglockner Hochalpenstraße bietet sich als erlebnisreiche Alternativvariante auf dem Weg in den Kärnten Urlaub an und hat für 2024 extra dafür, für den An- und Abreisetag, einen Sondertarif eingeführt (€ 33,00 für PKW anstatt € 43,00 sowie € 26,50 für Motorräder anstatt € 33,00). Die Buchungsbestätigung eines Kärntner-Beherbergungsbetriebes gilt als Nachweis. Diese Aktion gilt 2024 im Zeitraum, in dem die A10 einspurig befahrbar ist. Ausgenommen der Sommermonate von Anfang Juli bis 9. September.Den perfekten Türöffner für ein verlängertes Wochenende in Kärnten bietet dieKärnten Cardmit mehr als 120 Sehenswürdigkeiten. Egal ob Museen, Bergbahnen, Erlebnisbäder, Schifffahrt, Panoramastraßen, Freizeit- und Erlebnisangebote. Viele der Ausflugsziele haben bereits ab Anfang Mai geöffnet. Die Kärnten Card kostet bis Anfang Juni € 57,- für Erwachsene bzw. € 29,- für Kinder pro Woche. Einen genauen Überblick über die Ausflugsziele finden Sie unter www.kaerntencard.at.Print@home und App: Die Kärnten Card schon auf der Anreise nutzen: Gäste können die Kärnten Card bereits bequem zu Hause vor Urlaubsbeginn ausdrucken und am Weg zum Urlaubsort bereits Sehenswürdigkeiten erleben. Weiters bietet sich die Möglichkeit, die Kärnten Card mit der Kärnten Card App digital zu verwenden.Ob wohltuende Erholung mit Blick auf den Großglockner im Hallenbad, Spannendes aus der Welt der Tiere im Haus der Steinböcke oder edles Metall schürfen im Goldgräberdorf - unmittelbar nach der Fahrt über die Großglockner Hochalpenstraße, in Heiligenblut, gibt's diese Ausflugsziele mit der Kärnten Card bereits inklusive. 