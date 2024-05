EQS-News: Kapsch TrafficCom AG / Schlagwort(e): Verkauf

Kapsch TrafficCom AG: Verkauf von nicht zum strategischen Kerngeschäft zählendem Vermögen.



02.05.2024 / 10:36 CET/CEST

Verkauf von nicht zum strategischen Kerngeschäft zählendem Vermögen. Wien, 2. Mai 2024 - Kapsch TrafficCom AG hat Vermögenswerte verkauft, die nicht zum strategischen Kerngeschäft zählen, und erzielt damit einen Erlös von rund EUR 11 Mio. bei voller Realisierung variabler Kaufpreisbestandteile. Kapsch TrafficCom hielt 42,4 % der Anteile an Traffic Technology Services, Inc. (TTS), USA, einem Anbieter von Technologien für intelligente Verkehrslösungen. Die gesamten Anteile wurden bereits vor dem Bilanzstichtag am 31. März 2024 veräußert, dies wird sich voraussichtlich mit EUR 4,4 Mio. positiv auf das Finanzergebnis des abgelaufenen Geschäftsjahres 2023/24 auswirken. Zudem hielt Kapsch TrafficCom indirekt über ihre Tochtergesellschaft KTC-ZA Holding Proprietary Limited, Südafrika, 82,9 % der Anteile an TMT Services and Supplies Proprietary Limited (TMT), Südafrika, einem Anbieter von Lösungen zur Strafverfolgung im Bereich der Straßenverkehrssicherheit (Road Safety Law Enforcement) und zum automatischen Fahrgeldeinzug (Automatic Fare Collection) für öffentliche Verkehrsmittel. Die gesamten Anteile an der TMT wurden nach dem Bilanzstichtag am 31. März 2024 veräußert, das Finanzergebnis des abgelaufenen Geschäftsjahres 2023/24 ist somit davon nicht beeinflusst. "Diese Verkäufe sind Teil der Maßnahmen, die wie im Halbjahresbericht 2023/24 ausgeführt, zu Mittelzuflüssen von zumindest EUR 30 Mio. zur weiteren Reduktion unseres Verschuldungsgrades führen sollen und sind ein Ergebnis aus dem Review unserer Strategy 2027. Darin sind wir zum Schluss gekommen, dass beide Vermögenswerte nicht zum strategischen Kerngeschäft gehören. Wir bedanken uns bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beider Unternehmen und wünschen ihnen viel Erfolg für die Zukunft.", kommentiert Georg Kapsch, CEO der Kapsch TrafficCom AG. Die Auswirkungen auf die Finanzkennzahlen TTS betreffend werden im Bericht über das Geschäftsjahr 2023/24, der am 19. Juni 2024 veröffentlicht wird, erläutert sein; die Auswirkungen TMT betreffend in den Quartals-Highlights zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024/25, die am 21. August 2024 veröffentlicht werden.

Kapsch TrafficCom ist ein weltweit anerkannter Anbieter von Verkehrslösungen für nachhaltige Mobilität, mit Projekterfolgen in mehr als 50 Ländern. Innovative Lösungen in den Anwendungsbereichen Maut, Mautdienstleistungen, Verkehrsmanagement und Demand Management tragen zu einer gesünderen Welt ohne Staus bei. Mit One-Stop-Shop-Lösungen deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette der Kunden ab, von Komponenten über Design bis zu der Implementierung und dem Betrieb von Systemen. Kapsch TrafficCom, mit Hauptsitz in Wien, verfügt über Tochtergesellschaften und Niederlassungen in mehr als 25 Ländern und notiert im Segment Prime Market der Wiener Börse (Symbol: KTCG). Im Geschäftsjahr 2022/23 erwirtschafteten rund 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Umsatz von EUR 553 Mio. Pressekontakte:



Carolin Treichl

Executive Vice President

Marketing & Communications

Kapsch AG

Am Europlatz 2

1120 Wien, Österreich

T +43 50 811 1710

carolin.treichl@kapsch.net



Sandra Bijelic

Head of Corporate Communications

Kapsch TrafficCom AG

Am Europlatz 2

1120 Wien, Österreich

T +43 50 811 1720

sandra.bijelic@kapsch.net Investorenkontakt:



Marcus Handl, Valerie Riegler

Investor Relations Team

Kapsch TrafficCom AG

Am Europlatz 2

1120 Wien, Österreich

T +43 50 811 1122

IR.kapschtraffic@kapsch.net





