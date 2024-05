Am 8. Mai gibt es von Siemens Energy die Zahlen zum zweiten Quartal. Aus Sicht der Analysten von J.P. Morgan sind dabei verschiedene Dinge wichtig. So ist man gespannt auf die Prognose von Siemens Energy. Auch will man genau auf die Bilanz schauen. Diese muss vom Konzern gestärkt werden. Die Amerikaner bestätigen das Rating "underweight" für die Aktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...