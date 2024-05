Linz (www.anleihencheck.de) - In der jüngsten Vergangenheit spekulierte der Devisenmarkt aufgrund der robusten US-Wirtschaft und der hartnäckigen Inflation auf einen möglichen positiven Zinsschritt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.In der gestrigen Pressekonferenz, nach der US-Zinsentscheidung den Leitzins unverändert zu belassen, habe der Notenbankchef Jerome Powell Zinserhöhungen eine klare Absage erteilt. Der US-Dollar handele daraufhin gegenüber dem Euro schwächer. Kurse in EUR/USD von 1,0800 seien nun wieder möglich. (02.05.2024/alc/a/a) ...

