Wien (www.anleihencheck.de) - Am gestrigen 1. Mai blieben die meisten Börsen in Europa feiertagsbedingt geschlossen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Dafür hätten die europäischen Märkte am vergangenen Dienstag im Mittelpunkt gestanden, als BIP-Zahlen für gleich mehrere Länder sowie die Eurozone erschienen seien. In Summe hätten diese über den Konsensschätzungen gelegen, während die am selben Tag veröffentlichten Inflationszahlen für die Eurozone in etwa den Erwartungen entsprochen hätten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...