Hannover (www.anleihencheck.de) - Angesichts der hartnäckig hohen Inflation in den USA scheut die FED vor einer Zinswende zurück, so die Analysten der Nord LB.Die Währungshüter hätten den Leitzins in der Spanne von 5,25 bis 5,50% belassen. Sie würden in jüngster Zeit keine weiteren Fortschritte in Richtung ihres Inflationsziels von 2% sehen. Eine Zinswende sei nicht angebracht, solange nicht mehr Zuversicht herrsche, dass sich die Teuerungsrate nachhaltig dem FED-Ziel nähere. Es zeichne sich ab, dass es länger als zunächst gedacht dauern werde, dieses Maß an Vertrauen zu erhalten. ...

