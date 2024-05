PayPal blickt auf ein recht erfolgreiches erstes Quartal zurück, was kürzlich die vorgestellten Zahlen belegten. Bei den wichtigsten Punkten konnten die Erwartungen der Analysten übertroffen werden. Das führte allerdings nur zeitweise zu Kursgewinnen. Letztlich drückte der Ausblick zu sehr auf die Stimmung der Bullen.Anzeige:Zunächst die gute Nachricht: bei Umsatz und Gewinn konnte PayPal (US70450Y1038) sich merklich verbessern. 7,7 Milliarden US-Dollar konnte der Zahlungsdienstleister im vergangenen Quartal umsetzen, was einem Plus von neun Prozent ...

