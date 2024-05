© Foto: Unsplash



Die Aktie des chinesischen Elektrofahrzeugherstellers Nio ist am Donnerstag zeitweise um knapp ein Viertel gestiegen, nachdem sich die Fahrzeugauslieferungen im April mehr als verdoppelt hatten.Die in Hongkong notierten Aktien des Unternehmens stiegen um bis zu 23 Prozent auf 44,20 Hongkong-Dollar und erreichten damit den höchsten Stand seit über sechs Wochen. Bereits am Mittwoch hatten die in den USA notierten Titel den Handel um 11,6 Prozent höher geschlossen. Vor der Rallye am Donnerstag hatten sich die Nio-Aktien in den ersten vier Monaten des Jahres etwa halbiert, da sich der Preiskampf auf dem chinesischen Markt für Elektrofahrzeuge verschärfte. "Ein Short Squeeze trieb den …