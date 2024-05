Inmitten starker Konkurrenz und sich schnell verändernder Marktbedingungen steht die Apple Aktie im Zentrum branchenweiter Aufmerksamkeit. Apple befindet sich Berichten zufolge in einer Phase strategischer Anpassungen, um die Nachfrage in Schlüsselmärkten, insbesondere China, anzukurbeln und den Herausforderungen einer sinkenden iPhone-Nachfrage entgegenzuwirken. Analysten erwarten erhebliche Rückgänge in den iPhone-Verkäufen, was die Bedeutung innovativer Vorstöße wie der Integration generativer KI-Funktionen in iPhones hervorhebt, welche möglicherweise bereits auf der jährlichen Entwicklerkonferenz im Juni vorgestellt werden. Die Servicesparte scheint weiterhin ein Lichtblick zu sein und weist ein signifikantes Wachstum auf. Doch nicht nur die Smartphone-Sparte steht im Fokus der Neuausrichtung; auch bei iPads und Mac wird eine Erneuerung erwartet, wobei letztere voraussichtlich mit schnelleren, KI-fokussierten [...]

