Die erhoffte Initialzündung für Gold blieb zwar aus, dennoch ist dem Fed-Termin aus Sicht des Edelmetalls durchaus etwas Positives abzugewinnen. Fed lässt Leitzinsen unverändert Die Fed ließ die Zinsen unverändert. Die US-Leitzinsen bewegen sich weiterhin in einer Spanne von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent. Vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage hätte eine Zinssenkung zum aktuellen Zeitpunkt ohnehin überrascht. Die robuste wirtschaftliche Entwicklung in den USA und der starke US-Arbeitsmarkt geben der Fed weiterhin die Möglichkeit, der hartnäckigen Inflation mit hohen Zinsen entgegenzutreten. Die US-Notenbank bekräftigte in diesem Zusammenhang ein weiteres Mal ihr 2-Prozent-Ziel für …