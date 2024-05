China erlebt den stärksten Rückgang des Immobilienmarktes seit 2015 - damit setzt sich die Dauerkrise am chinesischen Immobilien-Markt ungebremst fort. Dies führte in den letzten Tagen zu einer Reihe von Maßnahmen der Regierung. Preissturz und Leerstand: Immobilienkrise in China verschärft sich Im März fielen die Preise für neue Wohnungen in China um weitere 2,2 Prozent, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...