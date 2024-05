Hamburg (ots) -Die auf internationale Versicherungslösungen spezialisierte BDAE Gruppe ernennt zum 1. Mai 2024 Ingo Trosiner zum neuen Vertriebsdirektor. Der Branchenexperte verfügt über eine jahrzehntelange profunde Marktkenntnis und war zuletzt Head of International People Mobility beim Großmakler AON. In dieser Funktion beriet er sowohl multinationale Großkonzerne als auch den Mittelstand und Nichtregierungsorganisationen (NGO) bei der Wahl von Versicherungslösungen, Risk-Travel-Bausteinen und Employee Assistance Programmen.Davor war er unter anderem in leitenden Funktionen im Bereich Vertrieb bei der comdirect Versicherungsmakler AG und derDeutsche Telekom Assekuranz Vermittlungsgesellschaft tätig.Bei der BDAE Gruppe soll der 50-Jährige vor allem die Präsenz des Unternehmens auf dem nationalen wie internationalen Maklermarkt weiter ausbauen und im Firmenkundengeschäft wichtige Marktanteile gewinnen. Als Teil der global agierenden französischen Diot-Siaci-Group greift die BDAE Gruppe auf ein weltweites professionelles Netzwerk zu, das sowohl ihren Privat- als auch Geschäftskunden im Ausland zugute kommt.Neue Doppelspitze im VersicherungsvertriebDer Wirtschaftsrechtler Trosiner wird künftig die gesamten Versicherungsvertriebsaktivitäten steuern und somit auch die fachliche Verantwortung für Privat- und Firmenkundenprodukte übernehmen. Unterstützt wird er von Thorsten Joachim Otte, der seit Januar 2023 Referent der Geschäftsführung ist und ebenfalls ab 1. Mai 2024 als Vertriebsdirektor Kundenservice neben Trosiner dem Team vorstehen wird.Trosiner und Otte folgen als neue Doppelspitze im Vertrieb auf Torben Roß, der seit Anfang 2018 als Vertriebsdirektor für Makler & Multiplikatoren das Versicherungsgeschäft der BDAE Gruppe auf dem nationalen Markt erfolgreich vorangetrieben hat. Torben Roß übernimmt zukünftig die Verantwortung für die Produktentwicklung sowie -weiterentwicklung für die BDAE Gruppe."Insbesondere der IPMI-Markt, in dem wir mit unseren internationalen privaten Krankenversicherungen aktiv sind, ist äußerst kompetitiv und blickt immer wieder starken Veränderungsprozessen entgegen. Wir freuen uns daher sehr, mit Ingo Trosiner einen sehr erfahrenen Akteur in unserer Branche gewonnen zu haben. Gemeinsam mit Thorsten Joachim Otte wird er einen entscheidenden Beitrag dabei leisten, unsere internationale Wachstumsstrategie weiterzuentwickeln", sagt Philipp Belau, Geschäftsführer beim Auslandsexperten BDAE.Versicherungslösungen für alle ZielgruppenDie BDAE Gruppe entwickelt und vermarktet kontinuierlich internationale Versicherungen - schwerpunktmäßig Krankenversicherungen- die auf die jeweiligen Bedürfnisse der unterschiedlichen Zielgruppen zugeschnitten sind und den gesetzlichen Anforderungen des internationalen Marktes Rechnung tragen. Risikoträger für die Auslandskrankenversicherungen ist Allianz Partners. Weitere Versicherungspartner sind die ARAG SE und die Würzburger Versicherung. Neu ist zudem eine Kooperation mit Workplace Options, einem der weltweit führenden Anbieter für Employee Assistance Programme.Über die BDAE GruppeDie BDAE Gruppe konzentriert sich seit 1995 ausschließlich darauf, Expats, digitale Nomadinnen und Nomaden sowie Vielreisende mit Sicherheit ins Ausland zu bringen. Und das spiegelt sich in der breiten Produktpalette wider. Bei den angebotenen Versicherungen handelt es sich um maßgeschneiderte Pakete, die das Ergebnis von fast 30 Jahren Spezial-Know-how in Sachen Langzeit-Auslandskrankenversicherung darstellen. Eine eigene Unternehmensberatung - die BDAE Consult - unterstützt die Personalverantwortlichen von Unternehmen bei Rechtsfragen zum Thema internationale Mitarbeitereinsätze.2022 erhielt das Unternehmen den Assekuranz Award für sein besonderes Konzept. 2024 wurde die Gruppe erneut vom F.A.Z.-Institut ausgezeichnet und erhielt das Siegel für besten Service. In den Jahren 2019 und 2020 wurde der BDAE überdies vom Institut zum besten Anbieter von Spezialversicherungen in Deutschland gekürt.Pressekontakt:Anne-Katrin SchwanitzPresse & MarketingTel.: +49-40-30 68 74-14E-Mail: akschwanitz@bdae.comwww.bdae.comOriginal-Content von: BDAE GRUPPE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81896/5770576