HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Er rechne bei dem Finanzierer von Gewerbeimmobilien mit einem robusten Jahresstart, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Derweil sei 2024 ein Übergangsjahr für die Deutsche Pfandbriefbank, in dem das Finanzhaus die Belastungen aus dem herausfordernden Gewerbeimmobilienmarkt bewältigen und die Grundlagen für eine spürbare Verbesserung der Profitabilität in den Jahren 2025 und 2026 schaffen müsse./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2024 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008019001

