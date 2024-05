Wie hoch die Nervosität derzeit am Aktienmarkt ist, zeigte sich gestern eindrucksvoll an der Reaktion der Wall Street auf die Ergebnisse der US-Notenbanksitzung und die anschließende Pressekonferenz mit Fed-Chef Jerome Powell. So schnell wie es gut zwei Prozent mit den Indizes nach oben ging, so schnell ging es auch wieder runter. Aber das ist auch kein Wunder, wenn Anleger zu Beginn des Jahres noch bis zu sechs Zinssenkungen erwarteten und sich gestern schon damit zufrieden geben mussten, dass ...

