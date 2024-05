Die Aktie des österreichischen Energiekonzerns OMV (WKN: 874341) verliert am Donnerstag knapp -2% und steht aktuell bei 43,70 €. Seit Anfang 2023 verläuft der Kurs in einer Range von 38 bis 46 €, dabei folgen längerfristigen Aufwärtstrends regelmäßig wieder Phasen von Kursrückgängen. Kann diese Seitwärtsbewegung nach oben durchbrochen werden? OMV vorgestellt OMV ist ein integrierter Öl- und Gaskonzern in Österreich, der von der Förderung über die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...