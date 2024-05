Die Starbucks-Aktie (WKN: 884437) bereitete Anlegern in den vergangenen Monaten wahrlich keine Freude. Seit gut einem halben Jahr befindet sich das Papier der internationalen Kaffeehauskette in einem Abwärtstrend und schockierte Anleger am Mittwoch mit einem weiteren Kursverlust an im US-Handel von -15%. Was steckt hinter der dramatischen Entwicklung? Starbucks vorgestellt Starbucks mit Sitz in Seattle ist die größte Kaffeehauskette der Welt. Das ...

