Weltweit häufen sich die Berichte von iPhone-User:innen, dass ihre Alarm- und Wecker-App nicht funktioniert. Apple hat inzwischen eingeräumt, dass es ein Problem gibt. Schuld daran könnte eine unscheinbare Option in den Einstellungen sein. Das perfekte Rezept für einen richtig schlechten Start in den Tag: Man erwacht aus tiefem Schlaf und beim Blick auf die Uhr stellt man erschrocken fest: "Oh Gott! Ich sollte jetzt schon bei der Arbeit sein, ich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...