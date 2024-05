© Foto: DALL*E



Der Bitcoin notiert wieder unter 60.000 US-Dollar. Allgemeine Marktsorgen und die US-Notenbank haben am Mittwoch für einen Abverkauf bei Kryptowährungen gesorgt. Stehen weitere Rückgänge bevor?Der größte digitale Vermögenswert hielt sich am Dienstag in der Nähe von 62.000 US-Dollar, bevor er abverkauft wurde. Die Preise notieren nun wieder weit unter dem Rekordhoch von Mitte März bei 74.000 US-Dollar, das durch eine Flut von Zuflüssen in erste börsengehandelte US-Spot-Bitcoin-Fonds von Unternehmen wie BlackRock und Fidelity Investments begünstigt wurde. Die Nachfrage nach diesen Produkten verpuffte anschließend, und die Märkte bekamen keinen Rückenwind von der Einführung von Bitcoin-Spot- …