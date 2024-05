US-Notenbank FED belässt Zinsen erneut unverändert - Wall Street reagiert uneinheitlich

Werbung







Die US-Notenbank belässt den Leitzins weiter auf dem höchsten Stand seit über zwanzig Jahren. Jüngst hatten die Inflationsdaten in den USA enttäuscht, womit die Hoffnungen der Wall Street auf Zinssenkungen auch weiterhin unbeantwortet bleiben.



In Anbetracht der hartnäckig hohen Inflation in den USA hält die US-Notenbank Federal Reserve an ihrer Hochzinspolitik fest. Die US-Währungshüter beließen den Leitzins am gestrigen Mittwochabend in der Spanne zwischen 5,25 bis 5,50 Prozent. Sie sehen aktuell keine weiteren Fortschritte im Hinblick auf das Inflationsziel von 2 Prozent. Die Teuerungsrate in der USA lag zuletzt mit 3,5 Prozent deutlich über dem Ziel der Notenbank. Zentralbankchef Jerome Powell hatte zuletzt signalisiert, dass die Hochzinspolitik wohl bis auf weiteres Bestand haben wird, solange die Inflation nicht nachhaltig zurückgeht. Auch gute Arbeitsmarktdaten dämpften die Hoffnungen auf Zinssenkungen. Damit bleibt der Zeitpunkt der Zinswende weiterhin offen. Einige Mitglieder des Offenmarktauschusses der US-Notenbank stellten dennoch Zinssenkungen noch in diesem Jahr in Aussicht. Der Dow Jones® konnte leicht zulegen, wohingegen der NASDAQ100® und der S&P500® im Minus schlossen.















