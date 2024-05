Mainz (ots) -Versicherte vergeben wiederholt Bestnoten für die Beratung und Versorgung beim Hörakustiker. Jetzt meldet auch die AOK PLUS hohe Zufriedenheit als Ergebnis einer repräsentativen Befragung von bundesweit 2.000 Hörsystemträgern.*Für die Hörsystemversorgung gab es die Gesamtnote 1,8. Befragt nach Beratung, Fachkompetenz, Eingehen auf Wünsche und Bedürfnisse, Freundlichkeit, Schnelligkeit, zeitnahe Termine und Service erhielten die Hörakustiker sogar eine sensationelle 1,25."Diese Bestnoten für unsere Branche belegen einmal mehr, welche hervorragende Arbeit Hörakustiker und Hörakustikerinnen flächendeckend leisten", sagt Eberhard Schmidt, Präsident der Bundesinnung der Hörakustiker (biha). "Kundenzufriedenheit ist das entscheidende Barometer für jedes Unternehmen."Jeder, bei dem eine Schwerhörigkeit medizinisch diagnostiziert wurde, hat Anspruch auf aufzahlungsfreie Versorgung. Diese Sachleistung inklusive 6 Jahren Nachsorge übernimmt die Krankenkasse für den gesetzlich Versicherten. Praktisch gelöst: Hörakustiker rechnen direkt mit der Krankenversicherung ab.Jeder Hörakustiker berät im Vorfeld ausführlich zu den Optionen ohne und mit Aufzahlung und dokumentiert dies schriftlich für Kunden und Kasse. Dies schafft Transparenz für alle. Wenn zusätzliche Funktionen oder mehr Komfort gewünscht sind, können private Aufzahlungen möglich sein. "Die Entscheidung liegt allein beim Verbraucher", bestätigt Eberhard Schmidt. Denn auch die Befragung der AOK PLUS zeigt, dass die Qualität der Versorgung entscheidend für die Hörsystemträger ist: "Die Zufriedenheit der Versicherten ist hoch - unabhängig von den geleisteten Mehrkosten."* Pressemitteilung der AOK PLUS vom 26. April 2024 "AOK PLUS-Befragung ergibt hohe Zufriedenheit mit der Hörgeräteversorgung": https://ots.de/4lIuIxPressekontakt:Michael Skwarciak, M.A. (biha), skwarciak@biha.deOriginal-Content von: Bundesinnung der Hörakustiker KdöR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70547/5770787