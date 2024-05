Solana Kurs Prognose: Was folgt auf 10 % Gewinn in den letzten 24 Stunden?

In den letzten Wochen musste Solana (SOL) einige Kurskorrekturen erleben und reiht sich damit in den aktuell anhaltenden Abwärtstrend am gesamten Krypto-Markt ein. Alleine im letzten Monat verlor der SOL-Token fast 30 % an Wert. Nun scheint es allerdings so, als ob zumindest ein kurzfristiger Gegentrend eingesetzt hätte, denn innerhalb der letzten 24 Stunden konnte Solana um fast 10 % zulegen.

Doch handelt es sich hierbei um eine tatsächliche Trendumkehr oder nur um eine kurze Pause, bevor der Kurs wieder zu fallen beginnt? Wir verraten, welche Faktoren die Kryptowährung Solana in den kommenden Tagen und Wochen beeinflussen werden.

Meme-Coin-Rallye beeinflusst weiterhin Solana

Auch, wenn der Solana Kurs derzeit eine klare Korrektur durchlaufen muss, so ist das Interesse an der Blockchain und dem gesamten Netzwerk auch weiterhin groß. So erklärte erst vor wenigen Tagen der Krypto-Daten-Aggregator CoinGecko über die Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter), dass im vergangenen März die Solana-Blockchain Platz 2 der größten Netzwerke erreichen konnte - und das bei einem satten Marktanteil von 21,3 %. Damit musste sich Solana lediglich dem Ethereum-Netzwerk geschlagen geben, das mit 37,1 % des Marktanteils unangefochten den ersten Platz belegen konnte.

2/ Solana was the second-largest blockchain by trading volume, with a 21.3% market share in March 2024.



It climbed an impressive 244.8% MoM, with trading volume hitting $40.05 billion in March, up from $11.61 billion in February. - CoinGecko (@coingecko) April 30, 2024

Noch beeindruckender: Das Solana-Netzwerk konnte dabei ein besonders starkes Wachstum verzeichnen, denn im Februar lag der Marktanteil bei lediglich 9,6 %.

Die offiziellen Zahlen für den vergangene April nannte CoinGecko in der Übersicht nicht, doch auch in diesem Zeitraum dürfte Solana weiterhin eines der wichtigsten Blockchain-Netzwerke gestellt haben. Der Hauptgrund hierfür: Meme-Coins sind weiterhin ein wichtiger Bestandteil der Krypto-Welt und haben dafür gesorgt, dass das Handelsvolumen im SOL-Netzwerk weiter gestiegen ist. So konnten sich einige Solana-Meme-Coins über besonders starke Zuflüsse freuen, die unter anderem Dogwifhat (WIF) zeitweise auf den dritten Platz des Meme-Coin-Rankings nach Marktkapitalisierung hob. Auch BONK, Smog und BOOK OF MEME (BONK) verzeichneten im April immer wieder starke Preisveränderungen, die auf ein reges Interesse durch eine Vielzahl an Anlegern zurückzuführen sind.

Was bringt die Zukunft für den SOL-Token?

Ein Blick auf den Chart der letzten 24 Stunden (siehe Bild unten) verrät, dass Solana aktuell mit 9,21 % im Plus liegt und in den gestrigen Abendstunden einen starken Push erhalten hat. So wird der SOL-Token zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels zu einem Preis von 131,54 US-Dollar gehandelt, nachdem er gestern Vormittag sogar kurzfristig die Marke von 120 US-Dollar unterschritten hatte. Dieser Kursanstieg ist ein wichtiges Zeichen für viele Anleger, dass der Markt weiterhin Widerstand leisten kann. Zwar liegt Solana in den letzten sieben Tagen mit einem Minus von 10,11 % auch weiterhin unter den Möglichkeiten der vergangenen Monate - in der Spitze erreichte der SOL-Token sogar ein Wert von über 200 US-Dollar -, doch ist dies auch zu einem großen Anteil auf die allgemeine Marktstimmung zurückzuführen.

Der Solana (SOL) Kurs der letzten 24 Stunden (Quelle: CoinMarketCap)

Darüber hinaus lässt sich auch hier ein starker Zusammenhang zum Marktgeschehen bezüglich der Solana-Meme-Coins herstellen, denn während WIF, BONK und Co in der vergangenen Woche ebenfalls zwischen 7 % und 15 % an Verlusten hinnehmen mussten, liegen viele der Meme-Coins in den letzten 24 Stunden stark im Plus - ganz ähnlich, wie der SOL-Token. Um also eine Solana Prognose für die kommenden Wochen zu erhalten, reicht häufig ein Blick darauf, wie sich die Solana-Meme-Coins entwickeln. Dabei sind natürlich die etablierten Meme-Tokens relevant, aber auch neue Projekte können gerade über die Solana-Blockchain häufig den Markt im metaphorischen Sturm erobern.

So kann es sich für Anleger durchaus lohnen, einen Blick auf die Krypto-Projekte zu werfen, die noch ganz am Anfang stehen - denn hier ist häufig ein besonders hohes Potenzial vorhanden, das schnell zu starken Renditen führen kann. BOOK OF MEMES (BOME) ist nur das letzte Beispiel der Solana-Meme-Coins, die schnelle Preisveränderungen nach dem offiziellen Launch durchlaufen haben.

Sealana mit Presale-Start: Der Solana-Meme-Coin startet durch

Bei Sealana ($SEAL) handelt es sich um einen vollkommen neuen Meme-Coin auf der Solana-Blockchain, der erst gestern mit dem offiziellen Presale begonnen hat. Doch bereits jetzt wurden fast 130.000 US-Dollar in den ersten Stunden gesammelt - ein Zeichen für das große Interesse der Anleger. Dabei basiert die Robbe (englisch: Seal) hinter dem Meme-Token rein optisch auf dem klassischen World-of-Warcraft-Nerd auf der TV-Serie South Park. Auch die Meme-Coin-Geschichte ist klassisch gewählt, denn die namensgebende Robbe ist auf der Suche nach dem nächsten Solana-Meme-Coin. So entsteht eine witzige Meta-Ebene in der Geschichte, die schon jetzt die ersten Investoren überzeugen kann.

Der $SEAL-Token kann bereits über die offizielle Webseite erworben werden, wobei 1 SOL-Token für 6.900 $SEAL-Token eingetauscht wird. Das lässt sich ganz einfach über die Maske auf der Webseite erledigen, indem einfach die eigene Solana-Wallet angebunden wird. Darüber hinaus ist auch eine Wallet-Adresse gelistet, über die der SOL-Token manuell versendet werden kann.

Damit reiht sich Sealana in die Liste der Solana-Meme-Coins ein, die einfach in der Handhabung sind und trotzdem mit einem hohen Potenzial auf schnelle Gewinne locken. Es lohnt sich also, das Projekt zu verfolgen und zum Beispiel dem offiziellen X-Account zu folgen.

