Der Bitcoin hat in den vergangenen Tagen kräftige Kursverluste erlitten und ist dabei auf den tiefsten Stand seit zwei Monaten gefallen. Das hat auch bei den Spot-ETFs in den USA heftig ins Kontor geschlagen und für Mittelabflüsse in Rekordhöhe gesorgt. Nicht einmal der Bitcoin-ETF von BlackRock konnte sich dem negativen Trend diesmal entziehen.Nachdem sich die Mittelzu- und Abflüsse zuvor fünf Tage in Folge die Waage gehalten hatten, hat der iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock am Mittwoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...