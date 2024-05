NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Scout24 nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Analyst Simon Baker attestierte dem Internetportalbetreiber in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen soliden Start in ein weiteres Jahr mit mutmaßlich prozentual zweistelligen Wachstumsraten./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2024 / 06:33 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2024 / 06:33 / UTC

DE000A12DM80