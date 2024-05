Die Zahlen zum ersten Quartal haben Hugo Boss in einem verhaltenen Marktumfeld nur kurz angetrieben. Nach einem anfänglichen Kurssprung drehten die Papiere des Mode-Konzerns massiv ins Minus. Die anhaltend schwache Nachfrage in China macht Hugo Boss zu schaffen. Die Aktie sind am Donnerstag abgeschlagen MDAX-Schlusslicht. Der Modehändler Hugo Boss hat sich zu Jahresbeginn trotz zögerlicher Kunden besser entwickelt als gedacht. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um fünf Prozent und ...

