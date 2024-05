Der Euro hat am Donnerstag seine Kursgewinne vom Vorabend nicht ganz halten können. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0702 Dollar. Die EZB hatte den Referenzkurs wegen des Maifeiertags zuletzt am Dienstag auf 1,0718 Dollar festgelegt.Der Euro konnte am Mittwochabend von einer breit angelegten Dollarschwäche profitieren. Ausschlaggebend war die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed, die ...

