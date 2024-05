Alibaba, der chinesische Onlinehandelsriese, beendete den jüngsten Handelstag bei $75,51 und verzeichnete damit einen Zuwachs von +0,88% gegenüber der vorherigen Handelssitzung. Diese Entwicklung übertraf den Verlust des S&P 500 von 0,34% am selben Tag. Während der Dow um 0,23% zulegte, verlor der technologielastige Nasdaq 0,33%. Im gleichen Zeitraum, in dem der Einzelhandels-Großhandelssektor um 4,37% nachließ, fiel der S&P 500 um 4,05%.

Expansionspläne in Vietnam

Alibaba plant den Aufbau eines Datenzentrums in Vietnam, um gesetzliche Anforderungen an die lokale Datenspeicherung zu erfüllen und der wachsenden Nachfrage in einer der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften Asiens gerecht zu werden. Die Ankündigung kommt zu einem Zeitpunkt, zu dem sich die Gewinnerwartungen des Unternehmens abschwächen; Analysten erwarten nun [...]

