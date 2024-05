Krypto News: Pepe Coin legt um 20 % zu, während Dogeverse 13 Millionen Dollar Marke knackt

Langsam geht es am Kryptomarkt wieder bergauf. Nachdem es gestern vor dem FOMC-Meeting zu weiteren Verlusten gekommen ist und der Bitcoin-Kurs auf 56.000 Dollar gefallen ist, scheinen die Bullen nun wieder das Ruder zu übernehmen. Bitcoin erholt sich und zieht auch die meisten Altcoins mit nach oben. Einmal mehr sind Meme Coins dabei die großen Gewinner. Das größte Plus unter den 100 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung hat PEPE in den letzten 24 Stunden eingebracht. Währenddessen explodiert die Nachfrage auch bei $DOGEVERSE, der die 13 Millionen Dollar Marke geknackt hat.

Kursexplosion bei PEPE

Die größten Meme Coins nach Marktkapitalisierung streiten sich schon seit Monaten um den Platz im Rampenlicht. Wer die 100 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung nach den Gewinnen der letzten 24 Stunden sortiert, findet heuer fast an jedem Tag einen Meme Coin unter den größten Gewinnern. BONK, WIF und PEPE scheien sich dabei auszuwechseln, wobei heute PEPE ganz klar die Nase vorn hat. Von gestern auf heute ist der Kurs um rund 20 % gestiegen.

(PEPE Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden - Quelle: Coinmarketcap)

Nach dem jüngsten Anstieg liegt auch die Marktkapitalisierung von PEPE wieder über der 3 Milliarden Dollar Marke. Damit hat der Frosch-Coin auch Dogwifhat (WIF) wieder von Platz 3 der größten Meme Coins verdrängt, da die Korrektur WIF härter getroffen hat. Es ist aber davon auszugehen, dass im Falle einer Erholung des gesamten Marktes Dogwifhat langfristig die Nase wieder vorne haben wird, da Trader derzeit immer mehr in Richtung Solana tendieren. Das ist auch einer der Gründe, warum Dogeverse so erfolgreich ist und inzwischen die 13 Millionen Dollar Marke geknackt hat.

Dogeverse knackt 13 Millionen Dollar Marke

$DOGEVERSE ist ein Meme Coin, der im Gegensatz zu PEPE und WIF nicht nur auf eine Blockchain setzt. Hier überzeugen die Entwickler mit einem Multi Chain Launch. $DOGEVERSE befindet sich derzeit noch in der Vorverkaufsphase und ist inzwischen auf Solana, Ethereum, Base, Avalanche, BSC und Polygon erhältlich. Ein Konzept, mit dem die Entwickler von Anfang an zeigen, dass hier etwas Großes entstehen könnte und das spiegelt sich auch in den Vorverkaufszahlen wider.

(Dogeverste Token-Vorverkauf - Quelle: Dogeverse Website)

Innerhalb kürzester Zeit haben Investoren Token im Wert von mehr als 13 Millionen Dollar gekauft, sodass der Presale schon bald enden könnte. Ein so früher Einstieg in einen Meme Coin kann im Erfolgsfall zu extrem hohen Renditen führen, wobei Analysten bei $DOGEVERSE einen Anstieg um mehr als das 50-fache für möglich halten. Schon im Vorverkauf wird der Preis mehrfach angehoben, wodurch sich bereits ein Buchgewinn für diejenigen ergibt, die vor dem Listing an den Kryptobörsen einsteigen. Die nächste Preisanpassung findet bereits in weniger als 23 Stunden statt.

Neben dem Multi Chain Launch überzeugt $DOGEVERSE mit einer Staking-Funktion, bei der die Rendite (APY) dynamisch mit der Größe des Staking Pools berechnet wird. Je weniger Token im Staking Pool sind, desto höher die Rendite, weshalb vor allem am Anfang hohe Gewinne in Form von zusätzlichen Token erzielt werden können. Das hat dazu geführt, dass die meisten Käufer aus dem Presale ihre Token bereits in den Staking Pool eingebracht haben, wodurch das Angebot beim Launch zusätzlich verknappt wird, sodass eine Kursexplosion nach dem Listing an den Kryptobörsen umso wahrscheinlicher wird.

