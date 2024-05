Das gesamte Tankstellennetz der Marke Jet in Deutschland sowie Österreich steht zum Verkauf. Mutterkonzern Phillips 66 plant laut seiner aktuellen Quartalsmitteilung, "Vermögenswerte zu monetarisieren, die nicht mehr zu seiner langfristigen Strategie passen". Phillips 66 gibt an, den Prozess für den Verkauf des Einzelhandelsvertriebs in Deutschland und Österreich, zu dem die Tankstellen der Marke Jet gehören, eingeleitet zu haben. Dies betrifft laut ...

