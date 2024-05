© Foto: Bernd Thissen - dpa



Borussia Dortmund hat sich nach einem Sieg gegen Paris St. Germain eine weitere Champions-League-Saison und eine gute Ausgangslage für das Rückspiel gesichert - ganz zur Freude der Fans und Anleger.Das Team von Trainer Edin Terzic konnte im Halbfinal-Hinspiel der Champions League (CL) ein 1:0 gegen Paris St. Germain einfahren. Dortmund hat sich mit dem Sieg den Einzug in die CL für die kommende Saison gesichert. Denn nun berechtigt auch der 5. Platz in der Bundesliga für einen Startplatz in der Königsklasse. Mats Hummels, Dortmunds Verteidiger und Spieler des Spiels, äußerte sich optimistisch: "Wir haben eine miserable Bundesliga-Saison mit einer guten Champions-League-Kampagne überdeckt. …