Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Heidelberg (pta/02.05.2024/14:42) - Der Nettovermögenswert der Heidelberger Beteiligungsholding AG per 30.04.2024 beträgt 108,46 Euro je Aktie.

Größere Portfoliopositionen der Gesellschaft sind:

Einhell Germany AG VZ

B.M.P. Pharma Trading AG

Bayer AG

K+S AG

XTPL S.A.

Der Nettovermögenswert (NAV) der Heidelberger Beteiligungsholding AG ist der Substanzwert der Gesellschaft. Er ist definiert als die Summe der wesentlichen Vermögensgegenstände zum Verkehrswert abzgl. der wesentlichen Verbindlichkeiten. Wichtigste Einzelposition des NAV bei der Heidelberger Beteiligungsholding AG ist der Börsenwert der Portfoliopositionen zum Stichtag. Der Börsenwert wird in der Regel mit den Schlusskursen an den umsatzstärksten Börsen ermittelt. Nicht börsengehandelte Wertpapiere werden, soweit werthaltig, zu Anschaffungskosten angesetzt. Nachbesserungsrechte, z.B. aus Spruchstellenverfahren oder Verträgen, und Rückstellungen werden in der Portfoliobewertung nicht berücksichtigt. Hinzuaddiert werden die Kontostände sämtlicher Bankkonten, d.h. Guthaben und Verbindlichkeiten werden miteinbezogen. Ebenso werden wesentliche Forderungen und die geschätzte Steuerposition zum Stichtag mit ihrem Buchwert kalkuliert. Nach aktueller Steuergesetzgebung sind Gewinne und Verluste aus Wertänderungen von Beteiligungen größtenteils steuerneutral. Eigene Aktien im Bestand werden im NAV nicht berücksichtigt. Der NAV ist eine stichtagsbezogene Betrachtung und kann sich jederzeit ändern. Er kann aufgrund von Schätzungen und Annahmen nur näherungsweise berechnet werden und unterliegt Schwankungen, unter anderem weil börsennotierte Wertpapiere mit ihrem Stichtagskurs bei der Ermittlung des NAV zum Stichtag bewertet werden.

Wie in dem am 26. April 2024 veröffentlichten Jahresabschluss der Heidelberger Beteiligungsholding AG mitgeteilt, erfolgt die Steuerung der Gesellschaft ab dem Geschäftsjahr 2024 auf Basis einer monatlichen integrierten Planungsrechnung, bestehend aus Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung inkl. Soll/Ist-Vergleich sowie einer wöchentlichen Depotbewertung. Zentrale Planungs- und Steuerungsgrößen, nämlich Marktwert der Depots, freie verfügbare liquide Mittel und Ergebnis werden fortlaufend überwacht. Abweichungen von den erwarteten Finanzkennzahlen werden somit regelmäßig identifiziert, deren mögliche Auswirkungen auf die Liquidität und Ertragskraft bewertet und entsprechende Gegenmaßnahmen ergriffen.

Als bedeutsamste Steuerungsgrößen für die wirtschaftlichen Ziele der Gesellschaft gelten zukünftig die beiden folgenden finanziellen Leistungsindikatoren:

* (unbereinigtes) Ergebnis nach Steuern (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) * liquide Mittel (Bankbestände)

Gemäß aktueller Prognose, wie auch im Geschäftsbericht veröffentlicht, rechnet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2024 mit einem Jahresergebnis zwischen -0,5 Mio. EUR und +0,5 Mio. EUR, sowie mit frei verfügbaren liquiden Mitteln zum Jahresende in Höhe von ca. 2,1 Mio. EUR.

Der NAV wird daher zukünftig nicht mehr regelmäßig berichtet bzw. veröffentlicht. Die Gesellschaft sieht als übergeordnetes Unternehmensziel die Erzielung einer langfristigen Wertsteigerung.

Disclaimer:

Der Verkehrswert der Portfoliopositionen wurde von der Heidelberger Beteiligungsholding AG sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf geprüften Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Diese Unternehmensmitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der Aktien der Heidelberger Beteiligungsholding AG dar.

Heidelberg, 2. Mai 2024

Heidelberger Beteiligungsholding AG

Der Vorstand

Aussender: Heidelberger Beteiligungsholding AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Hansjörg Plaggemars Tel.: +49 (6221) 64924-45 E-Mail: info@heidelberger-beteiligungsholding.de Website: www.heidelberger-beteiligungsholding.de

ISIN(s): DE000A254294 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin

