HORNBACH ist der einzige deutsche Baumarkt mit Börsennotiz. 1,2 Mrd. € Marktwert für 6,26 Mrd. € Umsatz und eine einwandfreie Gewinntendenz seit der Pandemie sind kennzeichnend für die Qualität. Aktuelle Schätzung für den Gewinn: 9,66 € je Aktie. Macht ein KGV zwischen 7,5 und 8. Der Kurs pendelt seit längerem in seiner Bandbreite und hat sich insgesamt stabilisiert. Die Besonderheit liegt auch darin:Der Einbruch im Wohnungsbau sieht wie ein Sell-off aus. Marktwenden in dieser Branche enthalten jedoch stets einen hohen spekulativen Anteil. Gleichgültig, ob dies vom Gesetzgeber angestoßen wird, etwa durch Steuermodelle oder andere Eingriffe im Mietrecht.