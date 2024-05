Hamburg (ots) -Gesamtleitung Zentrale Services für die städtischen Kindertagesstätten in Frankfurt am Main besetztDie Kontrast Personalberatung GmbH (https://www.kontrast-gmbh.de/de/oeffentlicher-dienst/) aus Hamburg hat in diesem Jahr die nächste Großstadt bei einer Personalsuche für eine top Leitungsvakanz unterstützt. Und auch diesmal waren die deutschlandweit tätigen Headhunter (https://www.kontrast-gmbh.de/de/headhunter-deutschland/) erfolgreich: Die Stelle der Gesamtleitung der Zentralen Services der städtischen Kitas wurde nun besetzt.Hamburger Headhunter in ganz Deutschland gut vernetztDass die Stellenbesetzung gelang, lag vor allem an den vielen Kontakten, die die Headhunter Agentur in ganz Deutschland hat. Da das Personalberatungs-Unternehmen seit über 30 Jahren Recruiting für den öffentlichen Dienst betreibt, können die erfahrenen Headhunter auf umfassende Kandidatenpools (https://www.kontrast-gmbh.de/de/headhunting/talentpool/) zugreifen und so schnell aktiv mit hochqualifizierten Interessent*innen in Kontakt treten.Gleichzeitig recherchieren die Personalberater*innen am Markt nach geeigneten Kandidat*innen und betreiben Active Sourcing (https://www.kontrast-gmbh.de/de/headhunting/arbeitsweise/) digital, via Telefon und vor Ort, um mit Fach- und Führungskräften in den persönlichen Kontakt zu kommen.Fokussierte und zielgerichtete Ansprache mit ZielpersonensteckbriefDie Arbeit der Kontrast Personalberatung GmbH zeichnet sich jedoch nicht nur durch Branchenkontakte aus: Das fest angestellte Team setzt auch auf eine gute Vorbereitung der Aufträge, um zielgerichtet in den Direct Search zu gehen. Entsprechend wird vor dem Start der Direktansprache ein Zielpersonensteckbrief mit den Auftraggebern erarbeitet, der die Ansprüche an die Kandidat*innen sowie das genaue Stellenprofil mit Besonderheiten des Fachbereichs und des Betriebs definiert. So kommen die Headhunter automatisch mit grundsätzlich geeigneten Bewerber*innen in Kontakt, welche sie nach einer Prüfung auf die Eignung mit dem Kunden in Kontakt bringen.Pressekontakt:Kontrast Personalberatung GmbHi. A. Oliver KutzFon +49 (0)40 76 79 305 - 0E-Mail oliver.kutz@kontrast-gmb.dehttps://www.kontrast-gmbh.de/Original-Content von: Kontrast Personalberatung GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/83091/5771074