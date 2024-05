EQS-News: Defence Therapeutics Inc. / Schlagwort(e): Sonstiges

PANKREASKREBS: ERFOLGREICHER TEST ZUR BEKÄMPFUNG VON PANKREASKREBS MIT DEM ARM-002-IMPFSTOFF VON DEFENCE



Vancouver, British Columbia, Kanada, den 1. Mai 2024 - Defence Therapeutics Inc. ("Defence" oder das "Unternehmen") (CSE: DTC, OTCQB: DTCFF, Börse Frankfurt: DTC), ein kanadisches biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von neuartigen immunonkologischen Vakzinen und Technologien zur Arzneimittelverabreichung spezialisiert hat, freut sich, den erfolgreichen Abschluss eines präklinischen Impftests unter Verwendung seines ARM-002TM-Impfstoffs gegen Pankreaskrebs mitzuteilen zu können. Dabei wurde festgestellt, dass der Impfstoff therapeutisch wirksam gegen bestehenden Pankreaskrebs war, insbesondere in Kombination mit dem Anti-PD-1-Immuncheckpoint-Inhibitor.

Defence testete seinen ARM-002TM-Impfstoff im Rahmen einer präklinischen in vivo-Studie, gepulst mit einem Pankreaskrebslysat in Kombination mit dem Anti-PD-1-Immuncheckpoint-Inhibitor bei Tieren mit bestehenden Pan02-Tumoren. Die Folgeuntersuchungen bei den Tieren zeigten, dass der Impfstoff in der Tat hochwirksam ist, da alle behandelten Tiere über 40 Tage (was bei Menschen fast fünf Jahren entspricht) am Leben blieben, wobei das Tumorwachstum im Vergleich zu anderen Behandlungen bzw. Tieren der Vergleichsgruppe stark vermindert/blockiert wurde. Da Defence an der Bekämpfung von schwer therapierbaren Krebsarten interessiert ist, stellen diese Ergebnisse einen wichtigen Meilenstein und einen Anlass dar, bei der Phase I-Studie mit dem ARM-002TM-Impfstoff gezielt gegen Pankreaskrebs vorzugehen.

Pankreaskrebs beginnt mit einem unkontrollierten Zellwachstum in der Bauchspeicheldrüse. In der Frühphase, in der die Chance zur Behandlung der Krankheit am größten ist, wird er selten diagnostiziert, da die Symptome häufig erst bei der Bildung von Metastasen an anderen Organen auftreten. Daher wird diese Krebsart als schwer therapierbar eingestuft, da die Patienten dann nur über begrenzte Behandlungsoptionen verfügen.

Die Behandlung von Pankreaskrebs ist sowohl vom Stadium als auch vom genauen Ort der Erkrankung abhängig. Obwohl das Hauptziel bei der Behandlung von Pankreaskrebs darin besteht, den Krebs zu überwinden, stellt sich diese Option häufig als unrealistisch heraus. In diesem Fall verlagert sich der Behandlungsschwerpunkt auf die Verbesserung der Lebensqualität und die Verhinderung eines weiteren Tumorwachstums oder einer weiteren Schädigung. Die derzeit für Pankreaskrebs verfügbaren Behandlungsoptionen beinhalten häufig Operationen, Bestrahlung, Chemotherapie oder eine Kombination dieser Optionen. Sie gehen häufig mit begrenzten klinischen Vorteilen oder Komplikationen für die Lebensführung einher. Beispielsweise bedeutet ein chirurgischer Eingriff, bei dem die gesamte Bauchspeicheldrüse entfernt wird, dass die Patienten dann ihr ganzes Leben lang Medikamente einnehmen müssen, um die von der Bauchspeicheldrüse produzierten Hormone und Enzyme zu ersetzen. Eine alternativ eingesetzte Chemotherapie (oft in Kombination mit einer Bestrahlung) kann den Krebs eindämmen, geht aber häufig mit Resistenz und/oder Rückfällen einher. Da diese Standard-Behandlungsmethoden bei einer großen Zahl von Patienten fehlschlagen, konzentriert sich die nächste verfügbare Option auf die Immuntherapie, die das Immunsystem des Körpers nutzt, um Krebszellen abzutöten.

"Das Ziel von Defence besteht darin, unsere unternehmenseigenen und innovativen Immuntherapien zum Vorteil der Krebspatienten in die klinische Phase zu bringen. Wie wir häufig erklärt haben, ist unsere Accum®-Plattform sehr vielfältig einsetzbar, da sie zur Entwicklung von vertikalen Märkten mit unterschiedlichen Produkten für zahlreiche Indikationen führen kann. Dies gilt auch für ein einziges Produkt, da dies an verschiedene Erkrankungen angepasst werden kann, wie wir mit unserem ARM-002TM-Impfstoff bei präklinischen in vivo-Studien nachgewiesen haben. Bei diesen Studien wurde gezeigt, dass der Impfstoff das Wachstum von soliden T-Zell Lymphomen, Melanomen und jetzt auch von Pankreaskrebs hemmt", erklärte Herr Plouffe, Chief Executive Officer von Defence Therapeutics.

Es wird geschätzt, dass die Größe des Pankreaskrebsmarkts bis Ende 2036 36 Milliarden US-Dollar übersteigen wird, was einem durchschnittlichen jährlichem Wachstum (CAGR) von 18 % während des Prognosezeitraums von 2024 bis 2036 entspricht. 2023 lag die Größe des Pankreaskrebsmarkts bei über 6 Milliarden US-Dollar. Das Wachstum des Marktes steht mit der zunehmenden Verbreitung von Krebsfällen weltweit in Zusammenhang.

https://www.researchnester.com/reports/pancreatic-cancer-market/5299

Über Defence:

Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes Biotech-Unternehmen, das unter Einsatz seiner firmeneigenen Plattform daran arbeitet, die nächste Generation von Impfstoffen und ADC-Produkten zu entwickeln. Der Kern der Defence Therapeutics-Plattform besteht in der ACCUM-Technologie, die einen präzisen Transport von Impfantigenen oder ADCs in intakter Form zu den Zielzellen ermöglicht. Als Folge davon kann eine verbesserte Effizienz und Wirksamkeit gegen schwere Erkrankungen wie Krebs und Infektionskrankheiten erreicht werden.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Sebastien Plouffe, Präsident, CEO und Direktor:

Tel.: (514) 947-2272

Splouffe@defencetherapeutics.com

www.defencetherapeutics.com

