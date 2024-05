Die Boeing Company hat kürzlich eine bedeutende Anleiheemission erfolgreich abgeschlossen, bei der das Unternehmen 10 Milliarden US-Dollar über festverzinsliche, unbesicherte Senior Notes generieren konnte. Das Angebot umfasst mehrere Tranchen mit unterschiedlichen Laufzeiten, die von 2027 bis 2064 reichen und Zinssätze zwischen 6,259% und 7,008% aufweisen. Dieser Schritt, der in erster Linie für allgemeine Unternehmenszwecke genutzt werden soll, spiegelt das aktive Finanzmanagement des Unternehmens wider, das auf die dynamischen Herausforderungen der Luft- und Raumfahrtindustrie reagiert. Die Anleihen wurden in einer privaten Transaktion angeboten, die von den Registrierungspflichten des US-Wertpapiergesetzes von 1933 befreit ist und sich an qualifizierte institutionelle Käufer in den Vereinigten Staaten sowie an bestimmte Nicht-US-Personen in Offshore-Transaktionen richtete.

Produktionsdruck und Finanzlage

Die Maßnahme des Unternehmens fällt [...]

Hier weiterlesen