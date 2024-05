Hannover (ots) -Ein Vierteljahrhundert bei der Wertgarantie Group: Vorstandsvorsitzender Patrick Döring blickt auf 25 Jahre beim Spezialversicherer aus Hannover zurück. Dieses Jubiläum feiert er heute am Unternehmenshauptsitz gemeinsam mit mehreren hundert Mitarbeitenden.Patrick Döring startete seine Karriere am 1. Mai 1999 als Assistent des Vorstandes in der Wertgarantie Group. 2002 wurde er in den Vorstand der Agila Haustierversicherung AG berufen und war dort bis zum Verkauf im Jahr 2023 aktiv. Dem Vorstand der Wertgarantie SE gehörte er bereits von 2005 bis 2011 an und nahm dieses Amt im März 2016 wieder auf. Seit knapp vier Jahren leitet Patrick Döring das Unternehmen als Vorstandsvorsitzender.Neben der Konzernstrategie und -entwicklung verantwortet er auch den nationalen und internationalen Vertrieb für Consumer Electronics und Bike sowie die Leistungsbearbeitung. Er lebt in Hannover.Patrick Döring nimmt sein Jubiläum zum Anlass, sich bei den inzwischen rund 1.200 Mitarbeitenden zu bedanken: "Neben dem steten Blick nach vorn, einer gewissen Portion Mut und der guten Zusammenarbeit mit meinen Vorstandskollegen sind es insbesondere unsere Mitarbeitenden, die entscheidend für unseren Unternehmenserfolg sind." Als Dankeschön für ihren Einsatz und ihr Engagement hat der Vorstandsvorsitzende die Belegschaft daher zum Austausch über die vergangenen und kommenden Jahre im Rahmen einer gemeinsamen Mittagsrunde eingeladen.Pressekontakt:Ulrike Braungardt | Abteilungsleiterin Unternehmenskommunikation |Tel: 0049 511 71280-128 | E-Mail: u.braungardt@wertgarantie.comMaike Lehnhoff | PR- und Content-Managerin | Tel: 0049 511 71280-72637 | E-Mail: m.lehnhoff@wertgarantie.comOriginal-Content von: Wertgarantie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127001/5771154