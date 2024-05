EQS-News: CEWE Stiftung & Co. KGaA / Schlagwort(e): Stellungnahme

Pressemitteilung der Neumüller CEWE Color Stiftung: Gremiendifferenzen nun auch formell beendet Oldenburg, 2. Mai 2024. Die vor dem Landgericht Oldenburg anhängigen Gerichtsverfahren zwischen der Neumüller CEWE Color Stiftung und dem vormaligen Kuratoriumsvorsitzenden der Stiftung und verschiedenen aktuellen und ehemaligen Mitgliedern des Kuratoriums über die Wirksamkeit der im November 2022 beschlossenen, umstrittenen Verlängerung der Amtszeit von Herrn Dr. Hollander über den 31.12.2022 hinaus sind im Vergleichswege beigelegt worden. Durch den Vergleich wurde der Streit über die Laufzeit des Kuratoriumsmandats von Dr. Hollander nun auch formell beendet. Über die Einzelheiten der dabei getroffenen Vereinbarungen wurde Stillschweigen vereinbart. Der Vorstand der Neumüller CEWE Color Stiftung und die weiteren Beteiligten begrüßen, dass eine einvernehmliche Lösung gefunden wurde, die ermöglicht, einen Schlussstrich unter die Auseinandersetzung zu ziehen und eine Befriedung herbeiführt. Der Vorstand erneuert in diesem Zusammenhang den Dank für Dr. Hollanders Verdienste für CEWE in den vergangenen Jahrzehnten. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: CEWE Stiftung & Co. KGaA, Axel Weber (Investor Relations)

Tel.: 0441 / 404 - 2288, eMail: IR@cewe.de Über CEWE Die CEWE-Gruppe ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter. Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service für alle entwickelt, die mehr aus ihren Fotos machen wollen. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich rund sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, Cheerz, DeinDesign, Pixum und WhiteWall - sowie bei vielen führenden europäischen Einzelhändlern. Rund um ihre persönlichen Fotos werden sie in diesen Markenwelten zu vielfältigen kreativen Gestaltungen inspiriert und vertrauen dem Unternehmen jährlich mehr als 2 Mrd. Fotos an. Zusätzlich hat die CEWE-Gruppe für den Onlinedruck-Markt eine hocheffiziente Produktion für Werbe- und Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden. Die CEWE-Gruppe ist auch durch die Gründerfamilie Neumüller als Ankeraktionär auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitenden sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. Die CEWE-Gruppe ist mit 4.000 Mitarbeitenden in 21 Ländern präsent. Die CEWE-Aktie ist im SDAX notiert. Mehr unter company.cewe.de.



