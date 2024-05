Berlin/Bonn (ots) -phoenix berichtet live vom Bundesparteitag der CDU in BerlinMontag, 6. Mai, ab 10.30 Uhr, Dienstag, 7. Mai ab 9.30 Uhr und Mittwoch, 8. Mai 2024, ab 10.00 UhrBerlin/Bonn - Der 36. Parteitag der Christlich Demokratischen Union (CDU) unter dem Motto "Zukunft gemeinsam gewinnen" findet vom 6. bis 8. Mai im Estrel Congress Center in Berlin statt. Drei Tage lang soll über programmatische Grundlagen und politische Weichenstellungen für Deutschland diskutiert werden. Ein neues Grundsatzprogramm soll beschlossen und ein neuer Bundesvorstand gewählt werden.Der Parteitag wird am Montag offiziell um 10.30 Uhr mit der ersten Plenarsitzung und einem Grußwort des Regierenden Bürgermeisters von Berlin, Kai Wegner, Landesvorsitzender der CDU Berlin, eröffnet. Es folgen ab 11.15 Uhr der Bericht des Vorsitzenden der CDU Deutschlands, Friedrich Merz und der Bericht des Generalsekretärs Dr. Carsten Linnemann. Gegen 14.00 Uhr steht die Wahl eines neuen Bundesvorstandes auf der Tagesordnung. Dabei kandidiert CDU-Parteichef Friedrich Merz erneut für den Vorsitz. An seiner Wiederwahl bestehen wenig Zweifel, doch, wie hoch wird der Zuspruch der Delegierten auf dem Parteitag für Merz in Berlin sein?Am Dienstag folgt die Fortsetzung des Parteitages mit der Vorstellung und Verabschiedung des Grundsatzprogrammes "In Freiheit leben - Deutschland sicher in die Zukunft führen". Die CDU will in ihrem neuen Grundsatzprogramm eine "Leitkultur" festschreiben. Diese sowie das "verschärfte Asylrecht" stehen an diesem Tage auf der Agenda. Gegen 16.00 Uhr wird das Grußwort des bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder, Vorsitzender der Christlich-Sozialen Union, erwartet.Der dritte Tag ist unter anderem dem Europawahlkampf gewidmet. Um 11.30 Uhr wird eine Rede von Ursula von der Leyen, der Spitzenkandidatin der Europäischen Volkspartei zur Europawahl, sowie ein Grußwort von Roberta Metsola, der Präsidentin des Europäischen Parlaments, erwartet.phoenix überträgt den CDU-Bundesparteitag am Montag live von 10.30 Uhr bis 17.30 Uhr, am Dienstag von 9.30 bis 17.30 Uhr sowie am Mittwoch von 10.00 bis 15.30 Uhr.Durch die Sondersendung aus Berlin führen am Montag die phoenix-Moderatorin Constanze Abratzky und am Dienstag sowie am Mittwoch Gerd-Joachim von Fallois. Als Saalreporter ist Aydogan Makasci bei den Delegierten unterwegs. Prof. Uwe Jun, Politikwissenschaftler der Universität Trier, ist als Experte anwesend und wird die Reden der Parteiführung und das Parteigeschehen analysieren. Kerstin Münstermann, Leiterin der Parlamentsredaktion Rheinische Post sowie Mariam Lau, DIE ZEIT, ordnen den Parteitag journalistisch ein.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5771189