Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen in den USA und Deutschland haben sich leicht unterschiedlich entwickelt, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Die Renditen der T-Notes seien in den vergangenen Tagen marginal gefallen und lägen nun bei 4,60%. Im Gegensatz dazu würden sich die Bundrenditen stabil bei 2,55% halten. Neben den wieder ansteigenden Inflationszahlen und schwachen Konjunkturdaten, wie der Zahl der offenen Stellen am US-Arbeitsmarkt und der laut ISM-Einkaufsmanagerindex leicht schrumpfenden US-Industrieproduktion sei vor allem das eher dovish verlaufene Mai-Meeting der FED ausschlaggebend für den Rückgang der Renditen gewesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...