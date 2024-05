Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank wird in diesem Jahr die Zinsen senken - aber nur, wenn die Daten das zulassen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Die FED befinde sich in einer schwierigen Lage, würden einige Kommentatoren sagen. Tatsächlich seien es Luxusprobleme, mit denen die FED zu tun habe. Die Wirtschaft wachse immer noch relativ robust (Q1: 1.6% QoQ, annualisiert), die Arbeitslosenrate sei bei niedrigen 3,8% und die Inflationsrate unter 3% (PCE). Das seien großartige Zahlen, wenn man bedenke, dass vergleichbare Zinserhöhungspfade in der Vergangenheit unweigerlich in eine Rezession geführt hätten. Die FED habe bis hierhin offensichtlich alles richtig gemacht. Die Frage sei, mit welcher Vehemenz die FED versuchen werde, die Inflation in Richtung 2% zu bringen, also die letzte Meile zu gehen, oder ob man dann nicht lieber mittelfristig das Inflationsziel flexibilisiere. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...