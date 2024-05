Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

FR0012816825 Biophytis 02.05.2024 FR001400OLP5 Biophytis 03.05.2024 Tausch 400:1

US98585K8624 Yield10 Bioscience Inc. 02.05.2024 US98585K8541 Yield10 Bioscience Inc. 03.05.2024 Tausch 24:1

CA03949L2003 NorthX Nickel Corp. 02.05.2024 CA66860Q1028 NorthX Nickel Corp. 03.05.2024 Tausch 6:1

CA0079755017 AEterna Zentaris Inc. 02.05.2024 CA0079756007 AEterna Zentaris Inc. 03.05.2024 Tausch 4:1

US78418A5056 Safe & Green Holdings Corp. 02.05.2024 US78418A6047 Safe & Green Holdings Corp. 03.05.2024 Tausch 20:1

