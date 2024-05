Die Nordex Group hat einen Auftrag über 25 Turbinen des Typs N149/5.X der Delta 4000-Serie aus den Vereinigten Staaten erhalten. Die Anlagen werden auf 89 Meter hohen erdbebensicheren Türmen in einem nicht genannten Windpark in Kalifornien installiert. Die Auslieferung ist für Sommer 2025 geplant, die Inbetriebnahme bis Ende des Jahres. Der Vertrag umfasst auch die Wartung der Turbinen für zehn Jahre. Bis heute hat die Nordex Group 738 Turbinen der Delta4000 Serie mit über 3,6 GW Leistung in Kanada und den Vereinigten Staaten verkauft. Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt ...

