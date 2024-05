EQS-News: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Prognose

LION E-Mobility AG bestätigt nach schwachem Q1 mit saisonalen Effekten die Prognose für das Gesamtjahr 2024



02.05.2024

LION E-Mobility AG bestätigt nach schwachem Q1 mit saisonalen Effekten die Prognose für das Gesamtjahr 2024 Zug (Schweiz), 2. Mai 2024 - Die LION E-Mobility AG (LION; ISIN: CH0560888270), ein führender Hersteller von Batteriepacks für Elektromobilität und Energiespeicherlösungen, hat heute vorläufige Zahlen der LION Group für das erste Quartal 2024 veröffentlicht, die einen saisonalen Effekt aufweisen. Während die Q1-Zahlen auf eine vorübergehende Umsatzschwäche hindeuten, zeigt sich das Unternehmen aufgrund des Auftragsbestandes und der Vertriebspipeline optimistisch hinsichtlich seiner langfristigen Wachstumsaussichten. Im ersten Quartal 2024 erwirtschaftete LION Umsatzerlöse in Höhe von 1,2 Millionen Euro und verzeichnete damit einen vorübergehenden Rückgang im Vergleich zu der robusten Performance des vorangegangenen Geschäftsjahres, in dem das frühere Reselling-Geschäft enthalten war. Das EBITDA von -2,6 Millionen Euro im ersten Quartal 2024 spiegelt in erster Linie die saisonale Verteilung der Umsätze wider, wobei die operativen Kosten zu einem negativen operativen Cashflow führten. Die Personalkosten blieben mit 1,4 Millionen Euro stabil und entsprachen dem Durchschnitt des Vorjahres, was das Bemühen des Unternehmens für ein solides Finanzmanagement unterstreicht. Dr. Joachim Damasky, CEO von LION: "Trotz der vorübergehenden Umsatzschwäche im ersten Quartal 2024 bleiben wir für das Gesamtjahr 2024 und unsere langfristigen Wachstumsaussichten optimistisch. Unsere strategischen Initiativen positionieren uns für eine weitere Expansion und wir erwarten eine verbesserte finanzielle Performance in den kommenden Quartalen, basierend auf einer starken Vertriebspipeline." Ausblick

Trotz der im ersten Quartal 2024 beobachteten saisonalen Effekte bekräftigt LION sein Bekenntnis für nachhaltiges Wachstum und die Prognose für 2024. Die Vertriebspipeline ist stark, insbesondere für Q3 und Q4. Der Auftragsbestand beläuft sich auf rund 13 Millionen Euro. Daher geht LION von einer verbesserten Umsatzentwicklung im 2. Quartal 2024 und insbesondere in der zweiten Jahreshälfte aus. Insgesamt rechnet LION für 2024 weiterhin mit einem Umsatz von 60 bis 65 Millionen Euro, was einem Wachstum von rund 11% entspricht. Auf Basis der Marktchancen und der Vertriebsstrategie hat sich LION ehrgeizige Umsatzziele für die kommenden Jahre gesetzt. Bis 2028 strebt das Unternehmen eine deutliche Umsatzsteigerung auf bis zu 200 Millionen Euro an. Über die LION E-Mobility AG

Die LION E-Mobility AG ist ein Hersteller von Lithium-Ionen-Batteriepacks. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Plug-and-Play-Lösungen, sowohl für Elektrofahrzeuge als auch für stationäre und industrielle Anwendungen. Mit einer jährlichen Produktionskapazität von derzeit 2 GWh ist LION optimal positioniert, um dem steigenden Bedarf an hochleistungsfähigen Energiespeicherlösungen gerecht zu werden. Das Unternehmen betreibt hochautomatisierte Modulmontagelinien in der eigenen Produktionsstätte in Deutschland. Die Batteriepacks von LION erfüllen höchste Standards in Bezug auf Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit. Gegründet im Jahr 2011, ist die LION E-Mobility AG (ISIN: CH0560888270, WKN: A2QH 97) an den Börsen in München, Frankfurt und Hamburg gelistet. www.lionemobility.com LION E-Mobility Investor Relations

ir@lionemobility.com | www.lionemobility.com

Aussagen, die Prognosen, Erwartungen, Ansichten, Pläne, Ziele und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder enthalten, gelten nicht als historische Fakten und können daher zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Erwartungen, Schätzungen und Plänen zu dem Zeitpunkt, zu dem sie gemacht wurden, und sind daher mit einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den derzeit erwarteten abweichen können. Die LION E-Mobility AG ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren.



