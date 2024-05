Anzeige / Werbung

PayPal Aktie: Gute Zahlen! Kann der Turnaround endlich gelingen? Der Zahlungsdienstleister im Fokus.

PayPal hat seine Dienste im Laufe der Jahre stetig erweitert, um den sich verändernden Bedürfnissen des digitalen Handels gerecht zu werden. Neben der Möglichkeit, Zahlungen über Websites und mobile Apps zu tätigen, bietet PayPal auch Lösungen für den Point-of-Sale-Handel, Peer-to-Peer-Zahlungen und sogar Kredit- und Finanzierungsdienstleistungen für Geschäftskunden. Nun können auch private Käufer:innen bis zu 30 Tage als Zahlungsziel vereinbaren und sich Flexibilität im Shopping erhalten.

Darüber hinaus hat PayPal seine Reichweite durch strategische Partnerschaften und Übernahmen weiter ausgebaut. Zum Beispiel hat die Übernahme von Venmo, einer beliebten Peer-to-Peer-Zahlungs-App, es PayPal ermöglicht, in den Markt für mobile Zahlungen und soziale Finanztransaktionen einzusteigen. Diese Übernahmen kosteten das Unternehmen viel Geld, sodass in den letzten Quartalen die Konsolidierung im Vordergrund stand. Doch nun steigt auch wieder der Gewinn an, was die großen Aktionäre, wie die Vanguard Group oder die DWS, sehr freut.

Mit Millionen von aktiven Nutzern weltweit und einer starken Präsenz in über 200 Märkten ist PayPal zu einer treibenden Kraft in der digitalen Wirtschaft geworden. Ihr Engagement für Innovation und Kundenzufriedenheit hat dazu beigetragen, dass PayPal eine vertrauenswürdige Marke und eine wichtige Komponente des globalen Zahlungsökosystems ist. Das Chartbild sieht noch nicht vertrauenswürdig aus, wenn man das Allzeithoch als Referenz nimmt, doch kurzfristige Chancen sind mit dem Freestoxx-Tool hier entsprechend erarbeitet.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Weitere Nachrichten, Aktienkurse und Prognosen zu Aktien: Ausführliche Analysen



Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.