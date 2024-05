Tagesausblick für 03.05.: DAX fehlen signifikante Impulse. Apple und Varta im Blickpunkt

Nach dem deutlichen Rücksetzer am Dienstag stabilsierte sich der DAX® heute im Bereich von 17.900 Punkten. Signifikante blieben aus. Die Fed-Entscheidung wurde so erwartet. Die US-Produktivitätszahlen, die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe sowie die Daten zum Auftragseingang in der US-Industrie bewegten sich ebenfalls im Rahmen der Erwartungen. Heute Abend wird Apple Geschäftszahlen veröffentlichen. Morgen folgt unter anderem Varta.

Die gestrige Fed-Entscheidung war keine Überraschung. Dementsprechend ruhig blieb es an den Anleihemärkten. Die Renditen kurz- und langfristiger Staatspapiere blieben somit mehrheitlich im Bereich ihrer jüngsten Höchststände. Eine Trendwende ist noch nicht in Sicht. Die Notierungen für Gold und Silber pendelten sich im Bereich von 2.300 US-Dollar beziehungsweise 26,50US-Dollar ein. Der Ölpreis brach gestern hingegen deutlich ein. Der Kurs für ein Barrel Brent Crude sank dabei unter die 200-Tagelinie und stabilisierte sich erst bei rund 83,50 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Airbus verlor zuletzt deutlich an Höhe und sank nun unter die 38,2%-Retracementlinie. Nun droht eine weitere Verkaufswelle bis EUR 143,80. Bayer konnte in den US-Glyphosat-Prozessen den zweiten juristischen Erfolg in zwei Wochen verbuchen und legte daraufhin deutlich zu. Ein Ende der Klagewelle ist damit jedoch längst nicht in Sicht. Die Aktie von Borussia Dortmund profitierte vom gestrigen Sieg gegen PSG. Der Biotechkonzern Evotec schob sich zeitweise über die Marke von EUR 10. Hugo Boss meldete solide Zahlen für das abgelaufene Quartal. Die anfänglichen Kursgewinne konnte das Papier jedoch nicht lange halten und brach im Tagesverlauf deutlich ein. Nordex kann von einem neuen Auftrag aus den USA profitieren. Die Abnehmspritzen Wegovy und Ozempic sorgten bei Novo Nordisk im abgelaufenen Quartal erneut für einen Gewinn und Umsatzsprung. Die Aktie schloss dennoch mit Kursverlusten. Scout24 sprang nach guten Zahlen und der Bestätigung der Jahresprognose über EUR 71. Immobilienaktien wie Aroundtown, LEG Immobilien und TAG Immobilien waren ebenfalls gefragt.

In den USA verbuchten unter anderem Baidu, Moderna und Qualcomm zum Handelsauftakt deutliche Gewinne. Broadcom und eBay mussten hingegen deutlich Federn lassen.

Morgen werden unter anderem Credit Agricole, Daimler Truck, Kontron, Krones, Société Générale und Varta (finale) Zahlen für das zurückliegende Quartal veröffentlichen. Alcon, Patrizia und RWE laden jeweils zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine: