Beschlüsse der 31. ordentlichen Generalversammlung der DocMorris AG vom 2. Mai 2024 in Zürich



02.05.2024 / 18:45 CET/CEST





Frauenfeld, 2. Mai 2024

Medienmitteilung Beschlüsse der 31. ordentlichen Generalversammlung der DocMorris AG vom 2. Mai 2024 in Zürich Die Aktionäre genehmigten den Lagebericht, die Jahres- und Konzernrechnung 2023 sowie den Antrag des Verwaltungsrats zur Verwendung des Bilanzergebnisses 2023.

Allen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung wurde Entlastung erteilt.

Alle Mitglieder des Verwaltungsrats sowie des Nominations- und Vergütungsausschusses wurden für eine weitere Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung bestätigt.

Statutenänderungen: Die Anpassungen der Bestimmungen an das neue Aktienrecht sowie der Hauptantrag zur Anpassung des Schwellenwerts zur Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes wurden genehmigt. Ebenfalls wurden die Ergänzungen im Statutenartikel zum bedingten Aktienkapital für Finanzierungen, Akquisitionen und andere Zwecke gutgeheissen.

Buis Bürgi AG als unabhängiger Stimmrechtsvertreter und Ernst & Young AG als Revisionsstelle wurden wiedergewählt.

Die Generalversammlung genehmigte den Nachhaltigkeitsbericht 2023.

Ferner genehmigten die Aktionäre die Vergütung für den Verwaltungsrat und die Konzernleitung. Hauptsächlich basierend auf den Empfehlungen eines Stimmrechtsberaters, der die Transparenz am Vergütungssystem bereits vor der Generalversammlung kritisiert hat, wurde der Vergütungsbericht 2023 in einer konsultativen Abstimmung abgelehnt. DocMorris wird diese Kritik im Einzelnen prüfen und das Gespräch zu diesem Thema mit grösseren Aktionären suchen, um nächstes Jahr einen Vergütungsbericht zu präsentieren, der eine breite Akzeptanz hat. Kontakt für Analysten und Investoren

Dr. Daniel Grigat, Head of Investor Relations & Sustainability

E-Mail: ir@docmorris.com, Telefon: 41 52 560 58 10 Kontakt für Medien

Torben Bonnke, Director Communications

E-Mail: media@docmorris.com, Telefon: +49 171 864 888 1 Agenda 20. August 2024 Halbjahresergebnis 2024 (Conference Call/Webcast) 15. Oktober 2024 Q3/2024 Trading Update



DocMorris Die Schweizer DocMorris AG ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Online-Apotheke, Marktplatz sowie professionelle Gesundheitsversorgung mit starken Marken in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Belieferung erfolgt hauptsächlich aus dem hochautomatisierten Logistikzentrum im niederländischen Heerlen mit einer Kapazität von 27 Millionen Paketen pro Jahr. In Spanien und Frankreich betreibt das Unternehmen den in Südeuropa führenden Marktplatz für Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mit ihrem Geschäftsmodell bietet DocMorris ihren Patienten, Kunden und Partnern ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen. Sie verfolgt damit die Vision, ein digitales Gesundheitsökosystem zu schaffen, in der die Menschen ihre Gesundheit mit einem Klick managen können. Das Unternehmen wurde im Mai 2023 von Zur Rose Group AG in DocMorris AG umfirmiert, nachdem das Schweizer Geschäft an Migros/Medbase verkauft wurde. Ohne Einbezug des Schweizer Geschäfts erzielten im Jahr 2023 rund 1'600 Mitarbeiter in Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Frankreich und der Schweiz mit über 9 Millionen aktiven Kunden einen Aussenumsatz von CHF 1'038 Mio. Die Aktien der DocMorris AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker DOCM). Weitere Informationen unter corporate.docmorris.com.



