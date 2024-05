Topcon Positioning Systems gibt bekannt, eine neue Produktionsstätte für den Bereich Topcon Electronics in Geisenheim, in der Nähe von Frankfurt Main, zu bauen. Die Bekanntgabe erfolgte im Rahmen einer Grundsteinlegungszeremonie am 16. April. Die Zeremonie fiel mit dem Produktionsmeilenstein des einmillionsten Produkts zusammen, das im derzeitigen Werk des Unternehmens in Geisenheim vom Band lief. Dort werden die Kabinendisplays aus dem Topcon-Portfolio für die Bereiche Landwirtschaft und Bauwesen sowie für globale OEM-Kunden hergestellt.

The new state-of-the-art manufacturing facility in Germany will be built with a focus on sustainability. (Graphic: Business Wire)

Die neue Anlage stellt eine beträchtliche Investition von Topcon dar und ist ein Zeichen für das Engagement des Unternehmens, seine Produktionskapazitäten zu erweitern und seine Präsenz in Europa zu stärken. Im Gegensatz zum bisherigen Standort wird diese Anlage im Besitz von Topcon sein, so dass die Produktionskapazitäten auf das Dreifache der jährlich produzierten Stückzahl erhöht werden können. Die neue Anlage fasst alle Betriebsgebäude unter einem Dach zusammen und vergrößert die Grundfläche auf etwa 8.300 Quadratmeter, wodurch die Produktionseffizienz gesteigert und die Abläufe optimiert werden.

"Der derzeitige Betrieb ist eine der am besten bewerteten Produktionsstätten des Unternehmens, mit ISO 14001 und ISO 45001 sowie einer IATF-Zertifizierung für die Automobilindustrie. Das Testlabor ist für uns weltweit zu einem Standard geworden", sagte Mathias Kühn, Senior Vice President of Global Operations bei Topcon. "Die Herstellung von Bedienerkonsolen für schwere Maschinen ist ein erstklassiges Beispiel für Erfolg auf der Grundlage einer starken Kernkompetenz. Die neue Anlage ist so konzipiert, dass sie eine verstärkte Automatisierung der Produktion unterstützt, was der Schlüssel zur Beschleunigung von Produktion und Wachstum ist."

Fokus auf Nachhaltigkeit

Ein wesentlicher Aspekt des neuen Gebäudes sind seine nachhaltigen Eigenschaften. Topcon legt großen Wert auf die Umweltverträglichkeit, und die neue Anlage wurde mit modernsten Nachhaltigkeitspraktiken entworfen, einschließlich der Verwendung von Sonnenkollektoren, Grauwasser-Entwässerungsanlagen, der Installation von Ladestationen für Elektrofahrzeuge und der Implementierung von naturbasierten Lösungen für Belüftung und Entwässerung.

"Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Bestandteil der Architektur des neuen Gebäudes", sagte Simone Dolderer-Heinitz von der Ries+Ries Architekten Ingenieure GmbH, der Architektin des Projekts. "Wir setzen in unserer Technik neue Technologien ein, die es uns ermöglichen, komplett auf Heizöl zu verzichten. So wird die Wärme- und Kälteversorgung durch zwei Warmluftpumpen und Photovoltaikanlagen auf dem Dach sichergestellt, die zum Teil zur Eigenstromversorgung genutzt werden. Wir haben begrünte Dächer, die das Regenwasser zurückhalten und versickern lassen."

Ewout Korpershoek, Executive Vice President von Topcon Positioning Systems, sagte: "Der umweltfreundliche architektonische Entwurf ist unsere erste Investition in ein Gebäude, das von Grund auf auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist. Wir freuen uns sehr, diese Reise anzutreten und damit unsere Präsenz in Deutschland weiter zu festigen und unser Engagement für die Bereitstellung der fortschrittlichsten und hochwertigsten Technologie zu verstärken, um die Bedürfnisse unserer Kunden weltweit zu erfüllen. Die Investition unterstreicht unsere langfristige Vision für Wachstum und Erfolg und spiegelt die Werte von Topcon wider: Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit."

Weitere Informationen über Topcon finden Sie unter www.topconpositioning.com.

Über Topcon Positioning Systems

Topcon Positioning Systems ist ein branchenführender Entwickler, Hersteller und Vertreiber von Präzisionsmess- und Workflow-Lösungen für den globalen Bau-, Geodaten- und Landwirtschaftsmarkt. Topcon Positioning Systems hat seinen Hauptsitz in Livermore, Kalifornien, USA (topconpositioning.com, LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram). Der europäische Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Zoetermeer, Niederlande. Die Topcon Corporation (topcon.com) wurde 1932 gegründet und wird an der Tokioter Börse (7732) gehandelt.

